Heidi Klum: alarme à tétons sur Instagram

Heidi Klum l’a encore fait! Ce n’est pas la première fois que la maman mannequin jette un regard très profond sur Instagram. Cette fois, Hans et Franz réussissent.

En fait, ce n’est rien de nouveau qu’Heidi Klum provoque sur Instagram. Le mannequin a posté de jolies photos sexy d’elle-même encore et encore ces dernières années.

Hans et Franz envoient leurs salutations

Hans et Franz, c’est ce que Heidi Klum appelle affectueusement ses seins. Et ils ont à nouveau une grande apparition sur Instagram. Cette fois, il y avait une photo nue d’Heidi derrière un rideau.

Seulement que le rideau est assez transparent et montre plus qu’il ne veut couvrir au final. Cela semble plus que pratique pour Hans et Franz, car cela les ramène au premier plan.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Tom a pris la photo

La photo assez chaude a bien sûr été prise par nul autre que son mari Tom Kaulitz. Elle l’a lié sur Instagram sous la photo avec un petit emoji de caméra.

Elle a également fourni à l’image le mot: «Mondazzzze!» Qui signifie «montage». Ils passent donc tous les deux un début de semaine parfaitement normal. Bon à savoir!

Source: instagram.com

Commentaires désactivés

Par précaution, Heidi a désactivé la fonction de commentaire sous cette photo sexy, comme si elle se doutait que la photo ne plairait pas à tout le monde.

Dans le passé, Klum devait supporter des commentaires désagréables ici et là, au milieu d’images révélatrices. Apparemment, elle ne se sent pas comme une tempête de merde cette fois.

Source: instagram.com

Photo de famille

Lui et sa famille ont récemment applaudi le FC Bayern devant leur ordinateur portable lors de la finale de la Ligue des champions. Sur Instagram, elle a publié des photos et des histoires de la pause football, à laquelle ses enfants et son mari Tom Kaulitz (30 ans), son beau-frère Bill (30 ans) et son ami Thomas Hayo (51 ans) étaient invités.

Dans le maillot de fan de football, le mannequin n’a pas duré longtemps dans les températures chaudes de sa maison d’adoption de Los Angeles. Klum a préféré se glisser dans un bikini rouge, comme le montre une autre photo Instagram.

Source: instagram.com