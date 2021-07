Heels, la nouvelle série Starz sur le catch a déjà une bande-annonce

Starz C’est l’une des chaînes qui a surpris par son contenu. Bien qu’il ait déjà des séries intéressantes telles que Étranger Oui Pouvoir, son arrivée en streaming lui a permis de poursuivre la production de plus de séries et de films. Et l’une des prochaines versions est Talons, un drame avec nul autre que Stephen amell, qui a donné vie à Flèche dans la série de Netflix, déjà Alexandre Ludwig, l’un des protagonistes de Vikings.

Les acteurs se plongent dans un spectacle intéressant sur la lutte libre. La chaîne vient de sortir la bande-annonce complète et la réalité est que l’histoire promet beaucoup. Ici, nous vous expliquons plus en détail son argument principal et la date de la première.

Heels, la nouvelle série Starz avec Alexander Ludwig et Stephen Amell







La série tourne autour de deux frères, Jack Oui Espace as, qui vient de perdre son père et, pour cette raison, doit reprendre les rênes de l’entreprise familiale de catch dont il était le chef. Bien qu’ils soient deux combattants experts, ils ont leurs différences. Tant que l’un dans le ring est le « bon gars » (visage), l’autre est le méchant (talon).

Pour les fans de merveille, le nom du scénariste sonnera très bien connu, car Michel Waldron, rédacteur principal pour Loki, est le créateur de cette série mettant en vedette Amell et Ludwig. D’autre part, les épisodes sont dirigés par Peter Segal, Chris Donnelly et Patrick Walmsley. Pendant ce temps, le casting est complété par les performances de Alisson Luff et Kelli Berglund.

La série sera diffusée le 15 août (Photo: IMDb / Starz)



Si avec l’avance qui a une couverture de Héros de David Bowie Vous êtes déjà tombé amoureux de cette histoire, gardez à l’esprit que Talons sera présenté en première mondiale le le 15 août prochain pour Starz.

Pendant ce temps, parmi d’autres séries que vous pouvez voir sur la plateforme sont Livre de Pouvoir III : Élever Kanan, qui vient de créer son premier chapitre ce dimanche, L’expérience de petite amie, Angle mort, la série basée sur le film du même nom et Personnes normales, un drame sur la relation complexe de deux jeunes Irlandais.