Heavy Rain, l’équipe de Detroit aurait fait un jeu Star Wars

Heavy Rain et Detroit: Become Human Le développeur Quantic Dream crée actuellement un jeu Star Wars si l’on en croit les nouveaux rapports. D’abord rendu public par le YouTuber français Gautoz, puis soutenu par l’initié connu Tom Henderson chez DualShockers, il est affirmé que le projet d’une galaxie très lointaine est en développement depuis 18 mois. La nouvelle intervient après que le studio a conclu son accord avec Sony, qui a conduit à la production de trois titres. Il s’agissait des deux jeux mentionnés précédemment ainsi que du titre PlayStation 3 Beyond: Two Souls.

Très peu de choses semblent être connues sur le projet Star Wars de Quantic Dream au-delà de la durée de son développement, mais Henderson prévient que nous n’entendrons peut-être pas officiellement parler du projet avant un certain temps. « On ne sait toujours pas exactement ce qu’implique exactement la période de 18 mois, avec des rumeurs au sein de la communauté des développeurs français suggérant que le titre aurait pu commencer son développement complet au cours des derniers mois », a-t-il déclaré. Curieusement, le le développeur a en fait aimé un tweet sur cette même rumeur avant de le retirer.

Il reste à voir si le projet verra le jour bientôt, mais étant donné les antécédents assez solides de Tom Henderson ces derniers temps, nous pouvons au moins avoir confiance dans le fait que le jeu est une réalité. Depuis que l’accord exclusif d’EA avec la propriété intellectuelle de Star Wars a pris fin, nous avons vu au moins quelques projets de jeux confirmer leur existence avec l’aide de Lucasfilm Games. Nous savons qu’Ubisoft fait un titre Star Wars, et Aspyr Media a confirmé à la Vitrine PlayStation son développement Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. EA lui-même aura sûrement une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order en préparation.

Si c’est vrai, qu’attendez-vous du point de vue de Quantic Dream sur Star Wars ? S’abonnera-t-il à ce pour quoi le développeur est connu avec des décisions importantes, ou sera-t-il quelque chose de complètement différent ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.