Heavy Metal annonce « Metalverse » avec un teaser bourré d’action

Heavy métal veut un morceau de cette tarte de l’univers ! L’éditeur emblématique de longue date de science-fiction, de fantasy et d’horreur a annoncé quelque chose de grand. The Metalverse, le projet sera une liste de spectacles et de films en direct et animés! CBR nous apporte les nouvelles. La bande-annonce de ce projet est visible ci-dessous.

La bande-annonce commence par des extraits de diverses interviews de réalisateurs notables de toutes sortes, allant de Ridley Scott, Guillermo Del Toro et Jon Favreau, et effectue un zoom arrière jusqu’à ce que nous voyions le journal Heavy Metal avant de passer au noir. Ensuite, nous sommes présentés à Taarna, la star du premier film de Heavy Metal et symbole de tout ce qui concerne le Heavy Metal. Taarna revêt sa célèbre tenue, son épée, et part au combat !

C’est ici que nous obtenons une gamme de projets à venir! Taarna, Guerre froide morte, Aile sombre, Mode Arène, Adrien James, Mangeur de soleil, Cirque sauvage, Dieu des marais, et bien d’autres à venir ! La bande-annonce se vante que le projet s’étendra sur plus de 150 propriétés dans la bibliothèque Heavy Metal, avant de faire un zoom arrière pour présenter les titres précédents dans une mer d’autres. « Buckle, the F-, Up » nous sommes prévenus alors qu’un clipshow de toutes sortes de chaos vole devant nos yeux ! C’est une grande promesse !

Un voyage au-delà du futur

Heavy Metal célèbre son 45e anniversaire cette année, et ils célèbrent avec éclat. L’éditeur est surtout connu non seulement pour son magazine, mais aussi pour son long métrage de 1981 du même nom. Le film, un film d’anthologie basé sur diverses nouvelles, est une lampe à lave d’étrangeté et d’action inoubliable.

Tommy Coriale, président et chef de studio chez Heavy metal, a présenté l’avant-première avec beaucoup d’enthousiasme au San Diego Comic-Com. Coriale promet toujours autant de plaisir et d’excitation avec le nouveau projet.

« Tout comme Magazine de métaux lourds a changé la façon dont le monde regardait les bandes dessinées et comment le film d’animation de 1981 Heavy métal a changé l’animation pour toujours, Heavy Metal Studios est sur le point de prendre les rênes du contenu en direct et de le pousser bien au-delà de sa stagnation actuelle et vers de nouveaux sommets. Les choses ne seront plus jamais les mêmes, encore une fois. »

Les participants au panel Heavy Metal ont également pu se régaler d’un aperçu de la prochaine série télévisée d’animation Lac de la Lune. Le spectacle est créé par Dan Fogler et basé sur sa série de romans graphiques d’anthologie. La série serait toujours en développement et sera une coproduction entre Heavy Metal, Fogler, le producteur exécutif Daniel Powell et Bardel Entertainment. Bardel est connu pour des émissions comme Rick et Morty et Les Teen Titans vont ! Lac de la Lune sera une émission télévisée animée de 30 minutes animée par l’homme dans la lune, un hôte retenu captif par des «hommes de la lune». Il essaie de distraire les extraterrestres d’attaquer la Terre en les distrayant avec des histoires horribles « d’horreur et d’hilarité ».

Les participants au Comic-Con pourront visiter le Heavy Metal Booth (#1529), où ils pourront acheter des livres, des marchandises et des exclusivités de la convention telles que des éditions spéciales de numéros de leur magazine emblématique et de nouveaux vêtements du 45e anniversaire. Le stand sera également le lieu de signatures de livres d’auteurs acclamés de Heavy Metal tout au long du week-end !