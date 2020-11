Heaven’s Gate: La bande-annonce du culte des cultes expose le fameux culte des ovnis sur HBO Max

HBO Max a publié la première bande-annonce de sa prochaine docu-série Heaven’s Gate: The Cult of Cults. La série est un examen approfondi du tristement célèbre culte des ovnis à travers les yeux de ses anciens membres et de ses proches. Il se passe beaucoup de choses dans la bande-annonce, qui promet de nouvelles informations sur le culte de la part de ceux qui en étaient les plus proches, ainsi que les conséquences. Heaven’s Gate: Le culte des cultes ne sera pas pour les âmes sensibles lors de ses débuts sur HBO Max en décembre.

Ce qui a commencé en 1975 avec la disparition de 20 personnes d’une petite ville de l’Oregon s’est terminé en 1997 par le plus grand suicide sur le sol américain et a changé à jamais le visage de la religion moderne du nouvel âge. Heaven’s Gate: Le culte des cultes est un docu-série en quatre parties qui utilise des images inédites et des récits à la première personne pour explorer le tristement célèbre culte des OVNI qui a choqué la nation avec ses croyances hors du commun. Même si la bande-annonce est brève, elle regorge de nombreuses informations et soulève des questions intéressantes sur la façon de rejoindre Heaven’s Gate, ainsi que sur la formation et le maintien des sectes. « L’idée de base de Heaven’s Gate était que vous transformeriez chimiquement et biologiquement votre corps, devenant un extraterrestre de niveau supérieur », dit l’un des participants à la caravane, « puis vous monteriez physiquement à bord de l’OVNI qui naviguait alors au paradis. «

Clay Tweel est un réalisateur / producteur / éditeur de documentaires passionné par la narration d’histoires inspirées de personnages. Heaven’s Gate: Le culte des cultes est le dernier projet de ce cinéaste documentaire chevronné et il s’inscrit parfaitement dans ses talents. Les œuvres précédentes de Tweel comprennent Faire croire, Imprimer la légende, Finders Keepers, Hors d’Omaha, et Gleason – dont le dernier a été sélectionné pour un Oscar et nommé l’un des 5 meilleurs documentaires de 2016 par le National Board of Review. Plus récemment, l’exécutif de Tweel a produit et réalisé les six épisodes de L’homme innocent, une véritable série policière de Netflix basée sur le seul livre non-fiction de Josh Grisham.

À la racine de tous les projets de Clay Tweel se trouve une quête pour découvrir le «pourquoi» derrière ce qui semble incroyable. Avec une véritable compassion, Clay déballe ces histoires sensibles et amène les téléspectateurs dans un monde auparavant inaccessible. Le dernier projet de Clay, Heaven’s Gate: Le culte des cultes, explore le parcours du culte titulaire de Heaven’s Gate de sa création à sa fin tragique à travers des images d’archives et des entretiens avec d’anciens membres et leurs familles. Cette série documentaire fascinante arrive sur HBO Max le jeudi 3 décembre 2020.

Heaven’s Gate: Le culte des cultes est un Max Original produit par CNN et Campfire. Dirigé et produit par Clay Tweel, la série documentaire est également produit par le PDG de Campfire Ross Dinerstein (L’homme innocent) et Shannon Riggs, avec Chris Bannon, Eric Spiegelman, Peter Clowney et Erik Diehn, producteurs exécutifs pour la société de médias numériques Stitcher (podcast Heaven’s Gate, podcast Sold in America). Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Heaven’s Gate: Le culte des cultes ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube HBO Max.

Sujets: Heavens Gate: The Cult of Cults, HBO Max, Streaming, UFO