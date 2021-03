Heavenly Bodies consiste à s’attaquer à des tâches déloyales dans l’espace sur PS5, PS4

L’espace est terrifiant. Si vous allez entreprendre des missions dangereuses en apesanteur, vous devriez au moins emmener un ami – de préférence un sans peur. Heavenly Bodies, annoncé sur PlayStation 5 et PS4 l’année dernière, est un jeu coopératif qui explore un tel scénario, et il a une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Vous et un ami prenez part à diverses missions spatiales et devez travailler ensemble pour faire le travail. Deux exemples de la vidéo incluent l’alignement d’un satellite et l’extraction de minéraux, qui semblent tous deux étonnamment délicats. Le fait est que c’est l’un de ces jeux avec un schéma de contrôle quelque peu maladroit, vous permettant d’utiliser les bras de votre personnage indépendamment pour effectuer des tâches dextre.

Il semble que cela devrait être très amusant lors de son lancement sur PS5 et PS4 dans le courant de 2021. Êtes-vous intéressé par Heavenly Bodies? Tenez bon pour la vie dans la section des commentaires ci-dessous.