Heather Morris mise à jour sur le comportement de Lea Michele et pourquoi Naya Rivera n’avait pas peur

Heather Morris aborde le comportement prétendument mauvais de Lea Michele sur le tournage de « Glee », y compris l’intimidation et le racisme, dit-elle, tous les autres membres de la distribution, mais Naya Rivera avait trop peur pour le signaler.

Alors qu’il apparaissait en tant qu’invité sur le podcast Everything Iconic with Danny Pellegrino, Morris, 34 ans, qui jouait la pom-pom girl Brittany dans l’émission à succès, a été interrogé sur les allégations faites contre Michele par Samantha Ware, qui a joué Jane Hayward, et d’autres dans le casting en dernier. an.

Morris a affirmé que beaucoup d’entre eux avaient été «victimes d’intimidation» de Michele, ajoutant que «beaucoup de gens avaient très peur» de la dénoncer.

Pourquoi Heather Morris a-t-elle dit que Naya Rivera était la seule personne à être honnête sur le comportement de Lea Michele?

Naya Rivera, décédée dans un tragique accident de noyade l’été dernier, a été le premier membre du casting de «Glee» à parler du comportement de Michele sur le plateau.

Les personnages de « Glee » de Rivera et Michele étaient des ennemis jurés, et il semble que les choses n’étaient pas très différentes hors champ.

Rivera a écrit sur la fâcheuse habitude de Michele de retarder le tournage dans ses mémoires de 2016 «Désolé, pas désolé: rêves, erreurs et grandir» et se souvient avoir été incapable de parler de sa co-star sans être accusée de «b * tching».

« Finalement, elle est arrivée au point où elle ne m’a pas dit un mot pendant toute la saison 6 », a écrit Rivera.

Morris a félicité son amie et son camarade pour avoir parlé de Michele, en disant: « La seule personne qui était honnête à ce sujet était Naya. »

Qui d’autre a accusé Lea Michele d’intimidation et de racisme sur le tournage de «Glee»?

Samantha Ware a accusé Lea Michele de racisme.

Michele a fait face à une énorme réaction l’année dernière à la suite d’accusations publiques que les membres de la distribution disent maintenant avoir été tenues silencieuses pendant des années.

Jusqu’à récemment, Rivera restait la seule star de «Glee» à critiquer ouvertement Michele, et n’importe qui aurait pu être convaincu qu’il s’agissait à peu près d’un petit drame entre les deux.

Cependant, en 2020, Samantha Ware a accusé Michele de discrimination raciste pendant son passage sur «Glee».

Lorsque Michele a tweeté sur le meurtre de George Floyd et a montré son soutien au mouvement #BlackLivesMatter, Ware a rapidement répondu, accusant Michele d’avoir commis des «microagressions traumatisantes».

Elle a accusé Michele d’avoir dit aux gens sur le plateau qu’elle voulait «sh-t in [Ware’s] perruque »et faisant généralement de son passage dans la série un« enfer vivant ».

Ces accusations ont déclenché un flot de camarades de casting qui se sont manifestés pour partager leurs propres expériences avec leur ancienne co-star.

Heather Morris dit que Lea Michele a intimidé le casting de «Glee».

À l’époque, Morris a tweeté en faveur de Ware, ajoutant sa propre critique de Michele et la qualifiant de «désagréable de travailler avec».

Maintenant, Morris double ses déclarations, affirmant qu’une partie de la raison pour laquelle elle était si vague sur ses critiques de Michele l’année dernière était que Michele était enceinte à l’époque.

Elle a également expliqué pourquoi elle ne s’était pas manifestée plus tôt.

« Je sais, vraiment, je n’avais pas l’impression que c’était ma place – et je ne sais pas pourquoi parce que j’étais un acteur comme tout le monde, et nous méritons tous de nous sentir à l’aise sur un plateau. »

Amber Riley a critiqué Michele.

Étant donné que Ware est une femme de couleur, ses affirmations ont définitivement soulevé des sourcils et ont poussé les fans de la série à se demander si Michele avait ou non présenté des tendances racistes aux autres membres de la distribution.

Amber Riley, qui a joué Mercedes dans la série, a pris soin de ne pas qualifier Michele de raciste, mais a eu ses propres critiques.

«Je ne vais pas dire que Lea Michele est raciste. Ce n’est pas ce que je dis. C’était l’hypothèse à cause de ce qui se passe actuellement dans le monde et c’est arrivé à une personne noire », a déclaré Riley. « Mais en même temps, dans ma boîte de réception, il y a beaucoup d’acteurs et d’actrices noirs qui me racontent leurs histoires et me font savoir qu’ils ont traité les mêmes choses sur le plateau, terrorisés par les filles blanches qui sont les chefs de file de la série. . »

Lea Michele s’est excusée auprès du casting de «Glee».

Peu de temps après les accusations de Ware, Michele a partagé une note sur Instagram abordant apparemment la controverse, bien qu’elle n’ait pas nommé de noms.

Elle a écrit que nous devons «écouter et apprendre» les points de vue des personnes de couleur et a déclaré qu’elle réfléchissait à son propre comportement.

Michele a nié avoir jugé «les autres en fonction de leurs antécédents ou de leur peau» et a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir fait la déclaration mentionnée par Ware, mais s’est excusée pour tout préjudice causé.

Le mois suivant, Michele a entièrement supprimé son compte Twitter.

Certains membres de la distribution «Glee» ont défendu Michele.

Iqbal Theta, qui a joué le principal Figgins, se souvient d’elle très différemment de certains de ses autres camarades de classe.

« Beaucoup de gens pensent que @LeaMichele m’a maltraité. Permettez-moi de dire clairement que je n’ai jamais été maltraité par elle », a-t-il tweeté. « Et si certains des acteurs ont été mal traités, elle s’est excusée pour cela, ce qui est merveilleux. »

Dean Geyer, qui a agi aux côtés de Michele en 2012, est également venu à sa défense, affirmant: «Lea est toujours l’une de mes co-stars préférées avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.»

