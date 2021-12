Heather Kadin se sépare de Secret Hideout après 12 ans de collaboration avec Alex Kurtzman

La célèbre productrice de télévision Heather Kadin a décidé de se séparer de Secret Hideout, la société de production d’Alex Kurtzman, après avoir dirigé l’endroit pendant 12 ans. La société de production basée à CBS Studios a maintenant placé Aaron Baiers au poste de président de la télévision. Bien que Heather ait déjà annoncé sa démission, sa sortie est toujours en cours de finalisation par Secret Hideout et il n’est pas encore clair si Kadin continuera en tant que producteur exécutif sur les prochains projets de Secret Hideout qu’elle a aidé à diriger.

La sortie de Kadin de l’entreprise est entièrement volontaire, car elle aimerait explorer d’autres opportunités.

Je suis incroyablement fier de ce que notre équipe, Alex (Kurtzman) et moi avons pu construire chez Secret Hideout et chez K/O Paper Products… Au cours des 12 dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs scénaristes, acteurs et réalisateurs à la télévision et je suis ravi de m’appuyer sur cela dans ce prochain chapitre de ma carrière.

Alex Kurtzman a également partagé ses deux cents sur le congé de Kadin.

Heather et moi avons passé 12 années extraordinaires ensemble, et pendant ce temps, elle a été une force créative brillante dont la passion et le dévouement ont été ressentis par les nombreux scénaristes et réalisateurs avec lesquels nous travaillons à Secret Hideout… Je suis certain qu’elle portera cette passion dans la prochaine phase de son incroyable carrière, je suis tellement reconnaissante pour le temps que nous avons partagé, et je lui souhaite plein succès et bonheur sur sa belle route à venir.

Avant de créer Secret Hideout avec Kurtzman, elle a également été présidente de la télévision pour son prédécesseur, K/O Paper Products (propriété de Kurtzman et du célèbre scénariste et producteur Roberto Orci). Sa sortie de Secret Hideout marque la fin de son voyage de huit ans et demi avec CBS/ViacomCBS. Bien que CBS Studios ait proposé à Kadin un contrat de production, elle a décidé de sortir et de voir ce que le monde a à lui offrir. Selon des sources, elle est prête à rester productrice, seule ou en studio, ou elle pourrait retourner dans ses rangs en tant que cadre.

Pendant son séjour à Secret Hideout, Kadin était responsable de l’expansion de la Star Trek franchise sur CBS All Access/Paramount+. Elle a également été productrice exécutive de Star Trek : Découverte, Star Trek : Picard (avec Patrick Stewart), Star Trek : randonnées courtes, Star Trek : ponts inférieurs (la série animée), le récemment lancé Star Trek : Prodige, et le prochain Star Trek : Étranges nouveaux mondes. En plus de cela, Kadin a également été impliqué dans le développement d’autres succès de longue date tels que L’anatomie de Grey et Femmes au foyer désespérées.









