Heath Ledger a eu une réponse incroyable au journaliste qui a dit que les gens trouvaient Brokeback Mountain « dégoûtant »

Images récemment refaites de Heath Ledger faisant la presse pour son film de 2005 montagne de Brokeback fait le tour d’Internet, et le clip est une preuve supplémentaire que le défunt acteur était l’un des meilleurs à le faire. Vous pouvez regarder ci-dessous :

Ledger a joué aux côtés de Jake Gyllenhaal dans le film primé aux Oscars, qui se déroule dans le Wyoming des années 1960 et explore l’amour interdit de deux propriétaires de ranch forcés de nier leurs vrais sentiments l’un pour l’autre.

Dans les images légèrement granuleuses, un journaliste demande à Ledger quelle serait sa réponse à ceux qui qualifient le film de « dégoûtant », et après avoir laissé échapper un gémissement audible, l’acteur a réfléchi de manière réfléchie la réponse parfaite.

Ledger a commencé par dire que toute personne ayant des opinions homophobes est « immature » et les a exhortés à « surmonter » le fait montagne de Brokeback est une histoire d’amour entre deux hommes.

Il a dit : « Je pense que c’est vraiment dommage. Eh bien, je pense que c’est immature, pour commencer, vraiment immature. Mais je pense que c’est une honte incroyable que les gens fassent tout leur possible pour exprimer leur dégoût ou leurs opinions négatives sur la façon dont deux personnes souhaitent s’aimer.

Ledger a poursuivi: «Allez. Exprimez au moins vos opinions sur la façon dont deux personnes manifestent de la haine, de la violence et de la colère l’une envers l’autre, n’est-ce pas plus important ? Je pense que oui. Cela ne me concerne pas vraiment. Je pense que c’est une honte. Mais j’ai aussi l’impression que ça va surprendre les gens.