Heath Freeman : de quoi l’acteur de « Bones » est mort

L’acteur américain Heath Freeman, connu pour avoir joué le tueur en série Howard Epps dans « OS», Il est décédé le week-end dernier à son domicile d’Austin, au Texas. Il avait 41 ans.

Dans une déclaration partagée le lundi 15 novembre au soir, le manager de Freeman a indiqué que «nous sommes vraiment dévastés par la perte de notre bien-aimé Heath Freeman« , dont il se souvenait comme un »être humain brillant, avec un esprit émouvant et intense », qui a laissé« une marque indélébile dans nos cœurs”.

« Il était extrêmement fier de son travail cinématographique récent et était très excité pour le prochain chapitre de sa carrière.», peut-on lire dans le même communiqué. « Son héritage remarquable en tant que fils, frère, oncle, ami, acteur et producteur extraordinairement talentueux, cuisinier accompli et homme de rire le plus contagieux et le plus spectaculaire, vivra pour toujours. Que sa mémoire soit une bénédiction pour tous ceux qui l’ont connu”.

Incarné par Freeman, Howard Epps a été le premier tueur en série à apparaître dans « Bones »., dont l’arc a duré les deux premières saisons de la fiction Fox avec Emily Deschanel et David Boreanaz.

Heath Freeman a joué le tueur en série Howard Epps dans les premières saisons de « Bones » (Photo : Heath Freeman / Instagram)

DE QUOI HEATH FREEMAN EST-IL MORT ?

La cause officielle de La mort de Heath Freeman. On sait seulement qu’il est mort dans son sommeil, a rapporté l’actrice Shanna Moakler, une amie très proche du défunt.

Le mannequin également a rendu un vibrant hommage à l’acteur sur ses réseaux sociaux.

QUI ÉTAIT HEATH FREEMAN ?

Heath Freeman était un acteur américain, connu principalement pour son travail sur les premières saisons de « OS”. Elle a étudié le théâtre et le cinéma à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et à l’Université du Texas.

Le drame médical « ER » a marqué ses débuts d’acteur, dans le rôle de Kevin, dans un épisode de 2001. En outre, il a joué Benjamin Frank dans un épisode de « NCIS » en 2003, entre autres rôles dans des productions telles que « The Closer ». , « Sans trace » et « Relever la barre. »

QUELS ONT ÉTÉ VOS DERNIERS TRAVAUX ?

Freeman a enregistré deux films, « Devil’s Fruit », qui est actuellement en post-production, et « Terror on the Prairie », où il a partagé des rôles avec Gina Carano et sortira en 2022. Carano a également dit au revoir à l’acteur. Ils avaient à peine fini d’enregistrer quelques jours avant sa mort.