Heat 2: Michael Mann révèle que des travaux sont en cours pour adapter un roman en film

Nous ne sommes pas loin de plonger dans les aventures continues du lieutenant Vincent Hanna dans le prochain roman de Michael Mann, Chaleur 2. En attendant la sortie du livre, Mann a révélé lors d’une discussion sur le podcast WTF avec Marc Maron que le travail était déjà en cours sur ce qu’il promet d’être un « très grand film ».

« C’est un livre, mais ça va aussi être un très grand film », a taquiné Michael Mann lors de son apparition sur le podcast. Prié de répéter si Chaleur 2 sera un film, Mann a répondu: « Oh ouais », avant de révéler que le travail sur l’adaptation est déjà en cours. « Oui, je ne peux pas en parler, mais oui », a déclaré le cinéaste aux cris excités des fans de Heat partout.

Mann a même doublé sur l’inévitabilité de Chaleur 2 devenir un film, répondant par un « Non » simple et clair quand Maron a dit qu’il avait toujours pensé que le roman remplacerait une suite sur grand écran.

Sorti en 1995, le premier Chaleur suit les icônes d’acteur Al Pacino et Robert De Niro en tant que flic et voleur, respectivement. Suite au conflit entre le détective LAPD et le criminel de carrière, Chaleur explore comment ces deux carrières affectent leurs relations professionnelles et leur vie personnelle. Le film est devenu un exemple phare du genre thriller policier, avec des performances époustouflantes soutenues par des séquences d’action tout aussi époustouflantes, dont l’une des plus grandes fusillades jamais commises à l’écran.

Chaleur 2 couvrira « les années de formation du détective d’homicide Vincent Hanna (Oscar Al Pacino) et des criminels d’élite Neil McCauley (Oscar Robert De Niro), Chris Shiherlis (Val Kilmer) et Nate (Oscar Jon Voight) », le synopsis de Chauffer 2 lectures. La nouvelle histoire « conduit aux événements du film puis va au-delà » car elle va des « rues de Los Angeles au sanctuaire intérieur des syndicats du crime taïwanais rivaux au Paraguay à une opération massive de blanchiment d’argent d’un cartel de la drogue juste au-dessus du frontière au Mexique.

Mann a fait allusion à l’échelle d’un écran d’argent Chaleur suivi avant de dire: «C’est totalement prévu pour être un film. Est-ce un film modeste ? Non. Est-ce une série très chère ? Non. Ce sera un grand film.

Chaleur 2 est à la fois une préquelle et une suite

Images de Warner Bros.

L’héritage du premier Chaleur ne peut vraiment pas être sous-estimé, avec des attentes palpables pour la suite. Mann a révélé des détails sur Chaleur 2décrivant l’histoire à la fois comme une préquelle et une suite, l’histoire étant destinée à explorer les histoires de collègues criminels Val Kilmer et de son personnage Chris et Neil McCauley de Robert De Niro, ainsi que les activités de Vincent Hanna suite aux événements du premier sortie.

« C’est tellement vivant, élaboré et approfondi que cela nous a poussés… nous avons écrit un roman. Pas sur Chaleurmais tout ce qui précède Heat et tout ce qui suit Chaleur et c’est parce que ces personnages sont si vivants », a déclaré Mann à propos du roman. « Cela faisait longtemps que j’avais l’intention de faire les autres histoires de Heat. Il y avait toujours une riche histoire ou une histoire de fond sur les événements de la vie de ces personnes avant 1995 dans Heat et une projection de l’endroit où leur vie les mènerait après », a ajouté Mann.

Écrit par Michael Mann et l’auteure lauréate du prix Edgar Meg Gardiner, Chaleur 2 est prévu pour le 18 août 2022.