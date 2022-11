Heartstopper : tout savoir sur la saison 2 de la série Netflix

in

La deuxième saison de bouchon de coeur est en plein processus de production, mais que sait-on d’autre à ce sujet ? Nous vous disons.

Le 22 avril, Netflix surprenait ses téléspectateurs avec une série qui semblait peu susceptible d’avoir du succès, mais qui était finalement une fiction nécessaire. Il s’agit de bouchon de coeurqui est venu au géant du streaming avec une saison de huit épisodes qui a fait sensation dans le monde entier. Avec Joe Locke et Kit Connorla bande est rapidement devenue une rage en raison de son intrigue convaincante et passionnante.

bouchon de coeur suit la vie de Charlie, un jeune homosexuel qui est jugé sur ses préférences sexuelles dans son école, qui est entièrement masculine. Cependant, lorsqu’il rencontre Nick, tout change pour lui. C’est parce qu’il découvre que l’amour peut être meilleur que ce qu’il a lui-même appris. A tel point que, à partir de ce moment, naît une romance touchante et dans laquelle l’essentiel est de respecter et d’accepter le temps de l’autre.

Sous cette prémisse, il était bouchon de coeur Il a su toucher le cœur de milliers de personnes à travers le monde. De plus, il a atteint un tel succès que Netflix n’a pas hésité à renouveler la série pour une deuxième saison. De plus, la vérité est que cette fiction est basée sur bande dessinée alice oseman qui a écrit trois parties de cette histoire. Autrement dit, il est probable que la production du géant du streaming ait encore longtemps devant elle.

Même ainsi, il convient de noter que, pour le moment, l’accent est mis sur ce qui est à venir. La vérité est qu’après la fin de la première édition, les téléspectateurs en voulaient plus. Et il y a déjà des nouvelles car les nouveaux épisodes sont déjà en cours de tournage et nous vous dirons tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Heartstopper 2 : tout ce que l’on sait jusqu’à présent :

C’est le 22 septembre que Netflix, avec une vidéo partagée sur l’Instagram officiel de la série, a confirmé le début du tournage. Dans celui-ci, tous les protagonistes ont été vus prêts à revenir dans la série. Bien sûr, dans cet audiovisuel aussi l’arrivée de trois nouveaux personnages a été confirmée qui, apparemment, va tout changer dans l’histoire. Eh bien, ils arrivent en amis proches de certains des protagonistes de ce drame.

Il s’agit de Bel Priestley, qui incarnera Naomi, une nouvelle amie d’Elle ainsi que Ash Self dans la peau de Félix. Ce personnage sera également ami avec Elle. D’autre part il y a aussi Thibault De Montalembert qui rejoint le casting en tant que Stephan, le père de Nick (Kit Connor). Bien que, comme si cela ne suffisait pas, depuis la plate-forme, ils ont déjà confirmé que Olivia Colman revient également dans le rôle de Sarah, la mère de Nick..

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de bande-annonce officielle ni de date de sortie possible. En tout cas, tout indique que la série ne pourrait revenir qu’en 2023, d’autant plus qu’elle n’a pas encore fini de tourner.

