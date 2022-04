Heartstopper : Olivia Colman a pleuré pendant le tournage de la série Netflix à cause de Kit Connor

Netflix

bouchon de coeur C’est l’une des séries qui a provoqué le plus de fureur et d’émotions sur Netflix tant pour les fans que pour les acteurs. Découvrez pourquoi Olivia Colman est devenue émotive pendant le tournage.

©Netflix/GettyOlivia Colman et Kit Connor

Au cours des dernières années Netflix a trouvé la formule parfaite pour attirer les jeunes : des premières séries qui capturent ouvertement leurs problèmes. Parmi eux se trouve éducation sexuellequi est devenu une véritable rage, mais récemment une nouvelle est arrivée : bouchon de coeur. Cette bande a une saison de huit épisodes dans lesquels l’amour, l’intimidation et la sexualité sont les protagonistes.

Avec Joe Locke et Kit Connor, bouchon de coeur suivre la vie de charlie, un adolescent homosexuel qui fréquente une école pour garçons et fait face à la discrimination après avoir admis ses préférences sexuelles. Mais tout change quand il rencontre pseudoun jeune homme plus âgé que lui qui prend soin de lui, le respecte et lui montre que l’amour existe et va au-delà du genre.

Sans aucun doute, une histoire émouvante qui a réussi à montrer une version complètement applaudie de l’amour. Mais la vérité est que bouchon de coeur est également venu avec quelques surprises, telles que la participation spéciale d’Olivia Colman. Le personnage de l’actrice de renommée mondiale a été gardé secret jusqu’à la première de la série. dans la fiction Colman a donné vie à la mère de Nick. (Kit Connor) et était l’un des personnages les plus appréciés des fans.

En tout cas, on savait depuis peu que Olivia Colman À un moment du tournage, c’était très difficile et elle n’a pas pu retenir ses larmes. c’était pareil Kit Connor qui, lors d’une interview, a raconté le fait. D’après ce qu’il a avoué, il y a une scène qui raconte ses expériences personnelles et c’est justement ça qui a ému sa co-star. « Normalement, avant chaque scène, on la lit à 50%», a-t-il commencé à expliquer.

Puis il a ajouté : « Nous étions en train de le lire et tout d’un coup Olivia s’est mise à pleurer et au début j’ai pensé : ‘Dieu, elle est si bonne, je dois beaucoup améliorer mon jeu d’acteur’”. Pourtant, les larmes de sa mère dans la fiction étaient loin d’être fausses : « J’étais vraiment inquiète à l’époque. Plus tard, d’autres personnes m’ont dit que c’était parce que la scène était si bien écrite, et c’est une partie si cruciale de la vie de tant de gens, que je pense qu’il l’a compris. J’avais peur pour être honnête», a-t-il compté pour clôturer.

