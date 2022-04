Heartstopper n’a pas répondu aux attentes de Netflix : pourrait-il être annulé ?

in

Netflix

bouchon de coeur, basé sur les bandes dessinées d’Alice Oseman, est maintenant disponible sur Netflix. Mais, apparemment, il n’a pas si bien réussi sur la plate-forme. Savoir pourquoi.

©NetflixJoe Locke dans Heartstopper

Le 22 avril, Netflix a ajouté à son catalogue bouchon de coeur, une série avec une saison de huit épisodes qui a rempli d’attentes les fans de la plateforme. Basé sur les bandes dessinées d’Alice Oseman, ce histoire d’amour entre nick et charlie a atteint le petit écran après tant d’attente. Et, en plus, avec un thème LGTB, il a réussi à attirer de nouveaux adeptes ravis de l’intrigue.

En fait, lors de la première de bouchon de coeur, on pensait que ce serait l’une des fictions les plus vues sur Netflix. Cependant, il semblerait qu’il n’ait finalement pas répondu aux attentes du géant du streaming. Ceci est dû au fait n’a pas cumulé le nombre d’heures vues nécessaire pour réussir sur la plateforme. Même si oui, il est entré dans le top 10 des plus reproduits de la semaine dernière, il ne l’a pas fait comme prévu.

Selon les statistiques partagées par Netflix hier, bouchon de coeur il n’a ajouté qu’un total de 14 550 000 heures jouées au cours de sa première semaine de publication. Autrement dit, cela le place en septième position dans le classement des plus regardés. A tel point que, contrairement à des séries comme Bridgerton, n’a pas répondu aux attentes nécessaires. Cela fait référence au fait que chaque fois que l’on s’inquiète de la sortie d’une bande dessinée, on suppose qu’elle atteindra la première place.

Cependant, il semble que cela création originale de la plateforme n’a pas réussi à attirer le nombre nécessaire de fans. Bien sûr, la vérité est que la bande n’est sur Netflix que depuis quelques jours et il est probable qu’elle montera dans le classement d’ici la semaine prochaine. Bien que, bien sûr, sinon vous courez le risque d’être annulé plus tôt que prévu.

C’est que, même s’il y a déjà des rumeurs selon lesquelles il y aura un deuxième saison de bouchon de coeur, la vérité est que ces chiffres pourraient les renverser. encore depuis la société dirigée par Ted Sarandos Ils ont confirmé qu’ils attendraient 28 jours pour prendre une décision formelle. En tout cas, les fans ont été ravis de l’adaptation de cette BD et pourront probablement se battre pour de nouveaux épisodes.

