Heartstopper : la photo de Joe Locke et Kit Connor qui a rendu fous les fans de la série Netflix

Netflix

Joe Locke et Kit Connor sont les grands protagonistes de bouchon de coeurmais ce sont aussi de bons amis. Découvrez la photo qui a rendu fous les fans de la série Netflix !

©NetflixJoe Locke et Kit Connor dans Heartstopper

Avec la première de bouchon de coeur le 22 avril dernier sur Netflix, Joe Locke Oui Kit Connor fait sensation dans le monde entier. Dans cette série, les acteurs ont respectivement donné vie à Charlie et Nick, captivant des milliers de téléspectateurs avec leur histoire d’amour adorable, mais aussi passionnante. Et, avec une seule saison de huit épisodes, cette fiction basée sur bande dessinée alice oseman est devenu un favori des fans.

De quoi s’agit-il? Aussi, bouchon de coeur suivre la vie de Charlie (Joe Locke), un jeune homme qui fréquente un lycée réservé aux garçons, mais qui fait face à des préjugés en raison de son orientation sexuelle. Mais, au milieu du chaos qui est sa vie, il rencontre Nick (Kit Connor), l’un des garçons les plus populaires de l’école et fan de rugby. Entre eux, ils découvriront bientôt que leur amitié se transforme à pas de géant en une romance. À ce moment-là, eux et leurs amis grandiront ensemble sur ce chemin de découverte et d’acceptation. (Spoiler synopsis).

Sans aucun doute, c’est une histoire émouvante qui montre à quel point l’amitié et l’amour sont toujours plus forts que toute critique. Mais, il y a aussi le fait que Joe Locke Oui Kit Connor Ils en ont fait deux interprétations tout à fait surprenantes. Les comédiens ont donné à leurs personnages une personnalité et une fluidité interprétative qui, tout ce qu’ils exprimaient, se faisait ressentir et traversait l’écran pour exciter les fans.

Cependant, la première saison de bouchon de coeur a pris fin et, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour le second, qui a déjà été confirmée. C’est pourquoi les acteurs sont en congé, mais continuent de démontrer l’excellente relation qu’ils ont derrière Série originale de Netflix. En fait, récemment, une photo d’eux deux ensemble a révélé leur bonne complicité, mais a en même temps rendu leurs fans fous.

C’est parce que tant Joe Locke Quoi Kit Connor ont assisté à la marche du mois de la fierté qui a eu lieu aux États-Unis. Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’image montre comment les deux ont dépeint une scène emblématique de la série lorsque Nick marche avec Charlie suspendu à son dos. Incontestablement, un moment unique devenu viral sur Twitter et que les fans apprécient avec beaucoup d’affection.

Depuis que bouchon de coeur sont venus sur Netflix, des milliers d’histoires passionnantes ont émergé à travers les réseaux sociaux dans lesquels de nombreux adolescents ou jeunes se sont sentis identifiés aux personnages. De plus, ce fut l’un des grands points en faveur de la série et pour ce qu’il est devenu un succès sans précédent de la plateforme dirigée par Ted Sarandos.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂