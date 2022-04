« Heartstopper », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Heartstopper » est une série britannique de Netflix qui est basé sur le roman graphique LGBTQ + et le webcomic du même nom d’Alice Oseman. La fiction mettant en vedette Kit Connor et Joe Locke raconte l’histoire de Charlie et Nick, qui découvrent que leur amitié improbable pourrait être quelque chose de plus tout en évitant l’école et l’amour.

Le casting de la production dirigée par Euros Lyn, écrite et supervisée par Oseman comprend un casting composé de Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Sebastian Croft, Tobie Donovan et Rhea Norwood.

Les huit épisodes de la première saison de « bouchon de coeur”, qui a été enregistré entre avril et juin 2021, créé le Netflix seulement le vendredi 22 avril 2022, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un deuxième versement.

« HEARTSTOPPER », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série pour adolescents, mais comme on l’a vu dans le dernier chapitre, il est probable que l’histoire de Charlie et Nick se poursuive dans un nouvel opus. Surtout, parce qu’ils ont encore de nombreuses épreuves à surmonter ensemble.

De plus, l’écrivain et créateur Alice Oseman a révélé dans une interview avec le RadioTimes et d’autres points de vente qu’il faudrait quatre saisons de « bouchon de coeur” pour livrer une adaptation complète en direct de ses bandes dessinées.

« Il faudrait probablement quatre saisons pour couvrir toute l’histoire. Je n’ai pas fait de planification détaillée ou quoi que ce soit du genre, mais c’est assez facile de diviser les livres en saisons, donc quatre je pense que ce serait suffisant.« , a-t-il pointé.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel deuxième lot d’épisodes, la route est prête à approfondir la relation de Charlie et Nick, qui devront faire face à la réaction de leurs camarades de classe, principalement celle de Ben, qui hante toujours Joe. Le personnage de Locke.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Que va-t-il arriver à Nick et Charli dans une deuxième saison de « Heartstopper » ? (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « HEARTSTOPPER » PREMIÈRE?

Oui Netflix renouvelle »bouchon de coeur” pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming à vers 2023.