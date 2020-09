Heartland Saison 14: Date de sortie, distribution, intrigue et vous devez tout savoir ici !!

Les émissions internationales reçoivent un grand accueil du public du monde entier. Il y a une émission dramatique familiale canadienne intitulée Heartland. C’est une série dramatique scénarisée de longue date dans l’histoire de la télévision. Il est inspiré de la série de romans intitulée Heartland de Lauren Brooke. Il se déroule en Alberta, au Canada, et raconte l’histoire d’une famille traversant la vie ensemble dans des moments heureux et exigeants. Au total, 13 saisons ont été publiées sur CBC.

Il a jeté des stars comme Amber Marshall, Shaun Johnston, Michelle Morgan, Chris Potter et

Graham Wardle des rôles principaux. Aujourd’hui, tout le monde attend la saison 14; ils veulent savoir si cela se produit ou non. Voici donc les derniers détails de la nouvelle saison:

Poste de renouvellement de Heartland Saison 14

Ainsi, CBC a officiellement donné le feu vert à la série dramatique domestique canadienne pour la saison 14. Les nouvelles de renouvellement sont apparues en mai 2020 par la communauté. La série a des cotes élevées, et le public lui a donné tellement d’amour à cause de 2007. Ainsi, Heartland fonctionnera encore plus longtemps.

Date de sortie de Heartland Saison 14

La quatorzième période de Heartland est au début de son développement. On ne sait pas quand la fabrication commencera pour la saison 14. De plus, la pandémie de coronavirus peut également avoir un impact sur le tournage pour la nouvelle période de la chaîne canadienne. Donc, malheureusement, nous devons attendre très longtemps la saison à venir.

CBC ne fournit pas non plus de date de sortie pour Heartland Saison 14. Néanmoins, il est confirmé qu’elle va commencer à diffuser des épisodes à partir de l’hiver 2021.

Heartland Saison 14 Cast

Les acteurs suivants reviendront certainement pour la prochaine période de la série dramatique familiale canadienne intitulée Heartland:

Amber Marshall comme Amy Fleming

Graham Wardle comme Tyler «Ty» Borden

Michelle Morgan comme Samantha Louise «Lou» Fleming Morris

Shaun Johnston comme Jackson «Jack» Bartlett

Alisha Newton comme Georgina «Georgie» Fleming Morris (Crawley)

Chris Potter comme Timothy «Tim» Fleming

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂