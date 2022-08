Hearthstone présente un pass saisonnier pour les champs de bataille et une devise premium, mais les joueurs sont déçus

Le mode de combat automatique dans Foyer Même parmi les joueurs qui ne jouent pas régulièrement à Hearthstone, Battlegrounds est toujours un favori. Le 30 août, Blizzard sortira la saison 2 de Battlegrounds, comprenant deux nouveaux héros et des systèmes de quête. Cependant, il inclura également certaines fonctionnalités qui intéressent moins les joueurs : une monnaie premium et une piste de récompenses premium pour l’accompagner.

Cependant, comme indiqué dans la FAQ de Blizzard, « Certains produits, tels que les packs de pré-achat, le pass Hearthstone Tavern et les packs, pourront être achetés avec de l’argent ou des pierres runiques. » Les transactions en argent réel dans la boutique Hearthstone seront progressivement remplacées par une monnaie virtuelle connue sous le nom de Runestones. Les clients sont généralement tenus d’acheter plus de devises premium qu’ils ne le souhaitent, car elles sont généralement vendues en quantités qui ne correspondent pas correctement aux prix des marchandises dans l’entreprise. Blizzard déclare que certains lots de Runestone seraient vendus en quantités correspondant à nos offres clés », mais on ne sait pas ce qui constitue un produit mineur.

Le responsable des fonctionnalités de Hearthstone, Chadd Nervig, a tenté de rassurer les utilisateurs sur Twitter en les rassurant sur le fait que les coûts réels de la boutique ne changeraient pas et en ajoutant que « nous avons choisi les tailles d’emballage de Runestone pour qu’elles correspondent étroitement aux produits les plus vendus et réduisent le gaspillage de Runestones ». De plus, il a déclaré que l’utilisation d’une devise premium simplifiait de « fournir de plus petites choses à vendre, comme des skins ou des emotes BG individuels », probablement en raison du montant qu’Apple et d’autres propriétaires de magasins retirent de chaque transaction calculée.

La décision entre quatre héros devrait être plus une question d’optionnalité que de pouvoir, et nous nous engageons à maintenir cet équilibre », déclare Blizzard, auquel les joueurs répondent avec un faux rire. Les héros de Battlegrounds sont considérés comme incroyablement déséquilibrés, avec Ysera et Heistbaron Togwaggle assis assez haut dans la méta actuelle. Selon le streamer Old Guardian, les chances d’obtenir un choix meilleur que la moyenne augmentent à 86% lorsqu’il y a quatre héros à choisir.