‘Heartbroken’ Eric et Ivanka Trump rendent hommage à la défunte maman Ivana avec des photos d’enfance

Après sa mort à l’âge de 73 ans, les enfants adultes d’Ivana Trump ont partagé jeudi soir de jolies photos de famille célébrant la vie de leur défunte mère.

Ivana Trump, qui s’est mariée en 1977 avec Donald Trump et a partagé trois enfants avec lui – Donald Trump Jr., 44 ans, Ivanka Trump, 40 ans et Eric Trump, 38 ans – a été retrouvée sans réaction à son domicile de New York jeudi matin.

Plus tard dans la journée, Ivanka Trump a partagé une déclaration personnelle sur Instagram, ainsi que plusieurs photos de famille de sa défunte mère.

« Le cœur brisé par le décès de ma mère. Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle », a écrit Ivanka Trump. « Elle a modelé la force, la ténacité et la détermination dans chacune de ses actions. Elle a vécu pleinement sa vie, ne renonçant jamais à une occasion de rire et de danser. »

« Elle me manquera pour toujours et garderai son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours. »

Dans sa propre publication Instagram, Eric Trump a partagé la même déclaration que lui et ses frères et sœurs avaient publiée plus tôt dans la journée aux médias, ainsi que plusieurs photos de famille classiques.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump. Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et amie attentionnée », a-t-il légendé. la poste. « Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, à ses trois enfants et à ses dix petits-enfants. »

La femme d’Eric Trump, Lara, a également partagé un hommage.

« Un esprit incroyable… une icône inégalée… une femme incroyable. Nous t’aimons, Ivana », a-t-elle écrit sur Instagram.

Donald Trump Jr. n’avait pas posté jeudi soir.

Ivana Trump et Donald Trump se sont séparés en 1992 après qu’un scandale de tricherie ait lié Donald Trump au mannequin et actrice Marla Maples. Maples allait devenir sa deuxième épouse.

Dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, Donald Trump a célébré sa première femme, qui était un mannequin originaire de Tchécoslovaquie.

Donald Trump Jr., Ivana, Ivanka et Eric assistent au lancement de la collection de vins Ivana Living Legend le 18 octobre 2011 à New York. Ben Hider / Getty Images

« C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante », a-t-il écrit. « Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, car nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana ! »

Un haut responsable de la ville de New York a déclaré à NBC News qu’Ivana Trump avait été retrouvée dans l’escalier en colimaçon de son appartement par les autorités à leur arrivée. Bien que le bureau du médecin légiste local n’ait pas officiellement publié de cause de décès, un responsable de la ville a déclaré à NBC News qu’il n’y avait aucune indication d’acte criminel.