Heardle : le Wordle de chansons qui testera vos connaissances musicales

Entraînez votre oreille avec ce jeu curieux dans lequel vous devrez deviner la chanson du jour. Si vous aimez la musique, vous en deviendrez rapidement accro.

Wordle est l’un des jeux du moment, mais nous savons tous qu’il ne présente qu’un défi quotidien. Par conséquent, nous devons rechercher d’autres jeux pour nous divertir pendant le temps libre. Nous voulons vous parler de Heardle, une sorte de Wordle musical dans lequel vous devrez devinez la chanson du jour en seulement six tentatives.

Si vous aimez la musique, avec ce jeu vous pourrez tester vos connaissances sur le sujet. De plus, cela peut aussi être un jeu divertissant pour rivaliser avec vos proches. Nous jouons à Heardle depuis quelques semaines maintenant, alors nous allons vous dire qu’est-ce que c’est exactement et que faut-il faire pour jouer.

Heardle, le mot des chansons

« Un hommage respectueux à Wordle, avec une touche musicale », telle est la phrase que l’on lit dans la rubrique information de Heardle. Il ne fait aucun doute que Wordle est l’inspiration de ce jeu, mais changer le mot du jour pour une chanson dont vous devrez deviner le titre juste les 16 premières secondes.

Vous n’avez pas besoin de télécharger d’application sur votre mobile pour jouer, juste entrer sur le site Web de Heardle. Vous y trouverez un Bouton jouer dans lequel vous devrez appuyer pour écouter la première seconde de la chanson. Sur la base de cet aperçu, vous devrez décider si vous voulez essayer de deviner le nom ou appuyez sur le bouton « Ignorer » pour écouter la seconde suivante, perdant ainsi une tentative.

Les chansons du catalogue Heardle sont tout en anglais, bien que vous n’ayez pas à savoir comment écrire le nom complet. Cliquez sur la barre de recherche en bas pour rechercher une chanson ou un nom d’artiste et le jeu vous montrera les résultats associés parmi lesquels vous pourrez choisir.

Comme le wordle original, il y a des jours où trouver la solution est plus facile, car les chansons sont plus populaires, et d’autres jours où le défi est compliqué, car plus de chansons inconnues se cachent derrière. Dans les deux cas, Heardle est un bon outil pour entraîner l’oreille et aussi la mémoire.

Lorsque vous devinez la chanson, le jeu vous montrera une fenêtre avec le statistiques de tous vos résultats. Là, vous pourrez voir si vous avez tendance à résoudre le puzzle au premier essai, au deuxième ou si vous avez toujours besoin des derniers essais pour être victorieux. Bien sûr, vous pouvez également partager les détails de votre jeu sur les réseaux sociaux afin que les autres puissent voir à quel point vous êtes doué pour deviner des chansons.

Comme nous l’avons dit, vous pouvez jouer gratuitement à Heardle sur votre mobile, sur votre ordinateur ou sur votre tablette. En plus d’être un défi quotidien, cela peut aussi être un jeu divertissant à partager avec vos amis et essayez de deviner la solution ensemble. Si vous aimez concourir, vous pouvez aussi le faire individuellement pour voir qui en sait plus sur la musique ou qui a une ouïe plus fine.

