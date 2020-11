« [He] M’a frappé dans ma bouche « 

Il n’y a pas d’amour perdu entre Tekashi 6ix9ine et Sara Molina, et il est clair que les deux ont du mal à s’entendre pour le bien de leur jeune fille. Au fil des ans, 6ix9ine et Molina se sont ciblés mutuellement dans la presse et sur les réseaux sociaux, et il ne semble pas que les choses se soient améliorées dans les coulisses. Tout en faisant la promotion de son dernier album TattleTales il y a des mois, 6ix9ine a admis que pendant sa relation avec Sara Molina, il avait « battu la merde » hors d’elle. Elle s’est récemment assise avec Hollywood débloqué pour discuter de sa relation avec le rappeur controversé et détailler les abus présumés qu’elle a subis.

« Vous savez, c’est fou. Je n’ai pas été si ouvert au sujet de ma violence domestique. Rien du tout », a déclaré Molina. «C’est juste avant qu’il ne soit enfermé en 2018 qu’une photo de ma bouche éclatée a fui. Il m’a, un matin, frappé dans la bouche et j’en ai pris une photo et je l’ai envoyée à quelqu’un, mais cette personne , plus tard après le fait, jusqu’au fil de lui sur le point d’être enfermé, ils l’ont divulgué et c’était juste partout. «

«Même après ça, j’étais calme parce que c’est comme si je n’étais pas prête», a-t-elle poursuivi. « Je n’avais pas le choix de mettre ce truc là-bas. Quelqu’un l’a fait pour moi. Ce n’était pas juste. Je ne suis pas en colère contre la personne pour l’avoir fait. » Découvrez l’interview complète de Sara Molina où elle prépare tout sur 6ix9ine ci-dessous.