HBO va produire un documentaire officiel sur David Bowie

La vie du chanteur de « Space oddity » sera racontée à travers une production réalisée par Brett Morgen.

© GettyDavid Bowie.

L’un des artistes les plus importants des 50 dernières années a été David Bowiecapable de devenir une référence en musique tout en étant capable de montrer ses talents d’acteur dans des films tels que Labyrinthe Soit Pics jumeaux. Le musicien a perdu la vie le 10 janvier 2016, après avoir contracté un cancer. Maintenant, sa vie sera officiellement racontée à travers l’écran de HBO.

Il a été confirmé que la famille de David Bowie a donné son feu vert à un nouveau documentaire sur l’artiste, le premier à avoir l’aval des héritiers du chanteur. Il sera produit par Néon et sera dirigé par Brett Morgan. avec le titre Rêverie lunaireil devrait sortir en salles sur certains marchés (les salles d’Amérique latine qui pourraient le voir ne sont pas précisées), puis atteindre le signal HBOà la fois à travers le petit écran et à travers son service Diffusion.

Le documentaire Rêverie lunaire portera sur la vie et l’œuvre de Bowie, et aura l’allure d’un cinéaste qui a l’expérience de ce type d’histoire. Sans aller plus loin, Morgen était chargé de faire montage de l’enferl’excellent documentaire centré sur la vie de Kurt Cobain. De la même manière qu’avec la spéciale du chef de Nirvanale réalisateur pourra accéder aux fichiers personnels du musicien, y compris ses enregistrements et ses images de chaque performance qu’il a faite.

Le projet a duré 5 ans et a été annoncé comme une production qui « explore le parcours créatif, musical et spirituel de Bowie”. En plus de promettre « photos jamais vues » de l’artiste derrière « Curiosité spatiale »il a également été signalé qu’il prendrait des récits de David Bowie guider sa structure. Il se concentrera non seulement sur la vie musicale de l’artiste mais aussi sur ce qu’il a fait dans le monde de la danse, de la peinture, de la sculpture, de l’écriture de scénario et du théâtre.

Si vous êtes fan de Kurt Cobain et vous n’avez toujours pas donné une chance à l’excellent documentaire qu’il a réalisé Brett Morgantu devrais courir vers hbo max et donne-le joue immédiatement. Avec des enregistrements personnels et des recréations animées de ses entrées dans des journaux intimes, ce documentaire reconstitue complètement ce que fut la vie d’une des références musicales des années 90, père du grunge, qui a laissé des chansons de l’envergure de « Ça sent l’esprit d’adolescent » ou « Quelque chose gêne »utilisé récemment homme chauve-souris.

