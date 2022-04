HBO s’en tient à gagner du temps après les critiques de Jerry West et des légendes des Lakers

HBO ne voit rien de mal à la façon dont Jerry West ou n’importe qui d’autre est représenté dans la nouvelle série Temps gagnant. Créée par Max Borenstein et Jim Hecht, la série est basée sur le livre original Showtime: Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980 par Jeff Pearlman. Parmi ses acteurs se trouve Jason Clarke en tant qu’ancien entraîneur et directeur général Jerry West, qui s’est opposé à son interprétation dans la série.

Bien que la série soit accompagnée d’un avertissement au début qui informe les téléspectateurs Temps gagnant est une « dramatisation » de l’histoire vraie, West a envoyé une lettre légale à HBO exigeant une rétractation. Il dit que l’émission « dépeint faussement et cruellement M. West comme un accro de la rage incontrôlable et intoxiqué ». Par THR, HBO a publié sa propre déclaration pour déclarer que le câbleur soutient la série, notant que certaines parties de la série sont « fictives » tout en notant les « recherches factuelles approfondies » qui avaient été mises dans le projet.

« HBO a une longue histoire de production de contenu convaincant tiré de faits et d’événements réels qui sont en partie romancés à des fins dramatiques. Temps gagnant n’est pas un documentaire et n’a pas été présenté comme tel. Cependant, la série et ses représentations sont basées sur des recherches factuelles approfondies et un approvisionnement fiable, et HBO soutient résolument nos talentueux créateurs et acteurs qui ont porté à l’écran une dramatisation de ce chapitre épique de l’histoire du basket-ball.

C’est juste la dernière controverse à frapper Winning Time. Les avocats de la NBA auraient déjà été en contact pour utiliser les marques déposées et les logos de la marque. Dans les coulisses, la série avait également apparemment provoqué une rupture dans l’amitié de longue date entre le producteur Adam McKay et Will Ferrell. Au départ, Ferrell allait jouer Jerry Buss et on disait qu’il était très excité par le rôle. McKay a fini par refondre le rôle avec Ferrell’s Demi frères co-star John C. Reilly, et Ferrell a depuis cessé de parler à McKay.

Kareem Abdul-Jabbar, joué par Solomon Hughes dans Temps gagnant, n’est pas non plus fan de la série. Il a précédemment expliqué qu’il n’avait pas pu dépasser le premier épisode et a longuement parlé de son dédain pour la série dans un article de blog. L’icône de la NBA a également soutenu Jerry West en affirmant que la représentation de Jason Clarke de l’homme qu’il connaît dans la vraie vie n’est pas exacte. Comme le dit Abdul-Jabbar :





« C’est une honte la façon dont ils traitent Jerry West, qui a ouvertement discuté de sa lutte contre la santé mentale, en particulier la dépression. Au lieu d’explorer ses problèmes avec compassion comme moyen de mieux comprendre l’homme, ils le transforment en un dessin animé de Wile E. Coyote dont on se moque. Il n’a jamais cassé de clubs de golf, il n’a pas jeté son trophée par la fenêtre. Bien sûr, ces actions créent des moments dramatiques, mais elles puent l’exploitation facile de l’homme plutôt que l’exploration du personnage.

De son côté, Magic Johnson, incarné par Quincy Isaiah dans la série, n’a même pas pris la peine de regarder. Johnson a déclaré qu’il « n’avait pas hâte d’y être » et a exhorté les fans des Lakers à consulter son nouveau documentaire Apple Ils m’appellent magique Au lieu. Johnson n’a peut-être pas regardé, mais suffisamment de personnes devaient justifier une deuxième saison, car HBO a déjà donné son feu vert Temps gagnant pour la saison 2.





