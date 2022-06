HBO révèle un premier regard sur The Last of Us

HBO Le dernier d’entre nous se déroule bien, avec un nouveau plan de la série révélé au Summer Game Fest. Neil Druckmann, créateur du jeu vidéo et co-développeur de la série, était présent au festival du jeu vidéo pour partager quelques mises à jour sur l’émission, ce qui a été rapporté par IGN.

Le jeu, sorti en 2014, dépeint l’histoire de Joel, un survivant grisonnant d’un monde post-pandémique dangereux, qui a lentement perdu son sens de la moralité après avoir perdu sa fille. Ellie, une jeune fille qui a ses propres difficultés à essayer de trouver une véritable connexion humaine, est forcée avec Joel. Le couple voyage à travers le pays à la recherche d’un faible espoir pour l’avenir de l’humanité. La série promet d’être l’adaptation de jeu vidéo la plus fidèle à ce jour, ce qui pourrait s’avérer vrai avec l’implication de Druckmann à la fois dans la série et dans le jeu.

Pedro Pascal joue Joel dans la série, et à en juger par les images publiées jusqu’à présent, il a cloué le look du personnage. Pascal est connu pour ses rôles dans Le Mandalorien, Jeu des trôneset Wonder Woman 1984. Bella Ramsey affrontera Ellie, partageant auparavant l’écran avec Pascal dans Jeu des trônes comme Lyanna Mormont.

Neil Druckmann partage plus de nouvelles pour Le dernier d’entre nous

Les fans des jeux seront ravis d’apprendre que les doubleurs Troy Baker et Ashley Johnson joueront également un rôle dans la série HBO. Le couple a dépeint Joel et Ellie dans les jeux vidéo, leurs performances étant considérées comme l’un des meilleurs travaux vocaux jamais réalisés dans toutes les formes de médias. Pascal et Ramsay auront sans aucun doute du pain sur la planche alors qu’ils décrivent les personnages, Baker et Johnson étant considérés comme des rois pour leur rôle dans les jeux. Druckmann a assuré aux fans que les acteurs n’auront pas de simples camées dans la série, mais qu’ils joueront un rôle important dans l’intrigue de la série. Comment ils s’intégreront dans le récit étroitement tissé de Le dernier d’entre nous est encore inconnu, mais Druckmann est sûr de manipuler leurs personnages avec soin.

Dans des nouvelles tout aussi excitantes, Le dernier d’entre nous Le créateur a révélé que la série terminerait le tournage demain. L’émission a tourné au cours des 13 derniers mois et est devenue la série télévisée la plus chère jamais tournée au Canada. Bien que le budget exact soit inconnu, on dit qu’il se chiffre en centaines de millions.

Nick Offerman (Parcs et loisirs), Merle Dandridge et Gabriel Luna (Terminator : sombre destin) auront tous des rôles importants dans la série. De plus, Neil Druckmann et Craig Mazin (Tchernobyl) serviront d’écrivains pour le spectacle, le compositeur Gustavo Santaolalla revenant des jeux pour composer la partition de la série. La date de sortie de l’émission HBO est encore inconnue, mais avec la fin du tournage de la série demain, nous pouvons nous attendre à voir Le dernier d’entre nous courant 2023.