HBO renouvelle House of the Dragon pour une saison 2

La franchise Game of Thrones s’étend avec un nouvel opus de La Maison du Dragon. Apprenez tout sur la série George RR Martin!

© HBOMaxHouse of the Dragon aura une deuxième saison.

fans de jeu des trônes fêter une grande nouvelle : le spin-off Maison du Dragon a été renouvelé pour une deuxième saison. Basé sur le roman feu et sang de George RR Martincette histoire qui fonctionne comme une préquelle de la série à succès est prête à continuer à explorer le Maison Targaryen. La décision de l’étude était attendue, puisque dans seulement ses débuts en HBOa réussi à battre tous les records d’audience.

Après sa première diffusion le 21 août, Nielsen a assuré qu’aux États-Unis il avait collecté plus de 20 millions de téléspectateurs, y compris la télévision par câble, le contenu à la demande et HBO Max. Le chiffre atteint le premier jour de sa sortie est impressionnant : après six heures de publication de l’épisode, plus de 2,6 millions ont apprécié le retour de jeu des trônes. Cela marque une différence avec le reste des premières les plus fortes de ces derniers mois, comme c’est le cas de la quatrième saison de choses étranges sur Netflix.

Avec Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke et Emma D’Arcy Dans les rôles principaux, les fidèles de la franchise spéculent déjà sur les thèmes que ce deuxième opus confirmé abordera. Mais la vérité est que, lorsqu’il se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thronesles chances que Maison du Dragon continuez avec diverses parties, elles sont immenses. Ou du moins c’est ce que les dirigeants de l’entreprise eux-mêmes sous-entendaient.

« Nous sommes plus que fiers de tout ce qui a été accompli avec la première saison. Les acteurs et l’équipe ont relevé un énorme défi et ont dépassé les attentes en livrant une émission qui s’était déjà imposée comme un incontournable de la télévision.», a expliqué Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation pour HBO. De cette façon, il a annoncé que la saga Targaryen House sera prolongée, en principe, avec une deuxième saison.

Alors que George RR Martin sert de créateur, Ryan Condal et Miguel Sapochnik Ils occupent le rôle de showrunner. En ce sens, l’équipe à l’origine du projet a encore beaucoup à prouver : chaque dimanche, un nouvel épisode sortira jusqu’à la fin de la total de 10 chapitres. Avec Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel et Rhys Ifans compléter le casting Maison du Dragon est alors la fiction idéale si vous manquez encore jeu des trônes.

