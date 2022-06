HBO : Qui se cache derrière Snow, le nouveau spin-off de Game of Thrones

HBO

George RR Martin a confirmé à qui appartenait l’idée de la série et s’il serait impliqué ou non dans le projet. À quoi ressemblera le retour de Kit Harrington dans le rôle de Jon Snow ?

©IMDBGame of Thrones aura une suite sur Jon Snow.

amoureux de jeu des trônes attendent avec impatience une nouvelle version. Et bien que la date de sortie de Maison du Dragon approche, la vérité est que le centre d’attention a complètement changé cette semaine. Le Hollywood Reporter a annoncé qu’un retombées un HBO qui jouera Jon Snow. Il y a des mises à jour dessus ! parce que l’auteur, George RR Martina révélé des détails sur ce qui promet d’être un succès.

Depuis que la chaîne de télévision a lancé la première adaptation de jeu des trônes en 2011, il est devenu un véritable phénomène qui rassemble les fans du monde entier. Finalement, HBO a choisi de mettre fin à la série en diffusant son dernier épisode en 2019. Mais les fans fidèles de cette histoire fantastique attendaient avec impatience une suite. Enfin arrivé : ce sera avec Kit Harrington dans le rôle principal et son titre, pour le moment, est Neiger.

L’acteur – qui a maintenant rejoint l’univers cinématographique Marvel – a été nominé deux fois pour un Emmy Award et est plus que disposé à revenir pour redonner vie à Jon Snow. C’est qu’à la fin de la saison, il a laissé la porte ouverte à de nouvelles aventures : il a découvert que son vrai nom était Aegon Targaryen et qu’il était un possible héritier du Trône. Ce n’est pas tout car, en plus, le créateur de cette histoire a dit que c’est Harrington lui-même qui a promu le projet.

Emilia Clarkeune autre star de jeu des trônesa récemment commenté dans une interview avec la BBC que l’idée de Snow appartient à Kit. Et George RR Martin n’a rien fait de plus que de le réaffirmer dans une entrée sur son blog personnel : « Ce n’était pas une annonce officielle de HBO, il semblerait qu’il y ait eu une fuite. Je ne peux pas dire grand-chose jusqu’à ce que le réseau me donne le feu vert. Mais puisque Emilia l’a mentionné : oui, c’est Kit qui nous a apporté l’idée. Je ne peux pas dire les noms des scénaristes ou des showrunners, mais Kit les a aussi amenés, c’est leur propre équipe et ils sont fantastiques.”.

De cette façon, il est évident à quel point le projet est spécial pour l’acteur de jeu des trônes cela pourrait bouleverser la dernière saison de la série originale. George RR Martin sera-t-il derrière le retombées? Il a lui-même écrit : «Il y a plusieurs rumeurs qui circulent au sujet de mon implication ou de mon absence. Je suis impliqué, tout comme je le suis avec The Hedge Knight, The Sea Snake et Ten Thousand Ships et tous les spectacles animés. L’équipe de Kit m’a rendu visite, a travaillé avec moi et ma propre équipe d’écrivains brillants et talentueux pour monter le spectacle.”.

