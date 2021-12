HBO publie le teaser de Harry Potter : Retour à Poudlard

HBO Max a maintenant publié sa bande-annonce pour Harry Potter : Retour à Poudlard, une réunion spéciale en l’honneur du 20e anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers (ou Pierre philosophale si vous voulez son titre original publié) qui semble prêt à donner aux fervents Potterheads la célébration qu’ils espéraient. Tous les principaux acteurs, dont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, devraient apparaître lors de la diffusion de l’émission spéciale le 1er janvier 2022.

La bande-annonce a été diffusée lors de l’épisode de dimanche soir de Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard et montre un certain nombre de visages familiers recevant leur invitation à l’occasion, avant que le court teaser ne déroule une liste de la royauté Potter, d’Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes et Gary Oldman, à James et Oliver Phelps et Mark Williams, ainsi que le promesse de « beaucoup plus ». Vous pouvez voir le teaser ci-dessous.

Ce n’est certainement pas la première fois que HBO Max se charge de réunir des stars pour célébrer certaines émissions de télévision bien-aimées, ayant déjà apporté le Prince frais de Bel-Air stars ensemble pour la première fois depuis la fin de la série pour une spéciale l’année dernière, puis après avoir livré le très médiatisé Amis Réunion en début d’année. Retour à Poudlard pour la réunion Harry Potter sera la première fois que la plate-forme organise une réunion de cinéma, et sera également la plus importante de loin, même si certains des participants n’apparaissent que via un lien vidéo pour un court message.

Avec Harry Potter célébrant deux décennies depuis le premier film sorti en salles, on a toujours cru que les acteurs se réuniraient pour une sorte de célébration. Même si un certain nombre de stars, dont Daniel Radcliffe, ont affirmé il y a quelques mois qu’il n’y avait rien de prévu pour les voir tous réunis à l’écran, les fans avaient espéré que ce n’était pas le cas. En ce qui concerne la franchise elle-même, la série de films a rapporté plus de 7,7 milliards de dollars au box sur huit films, trois de ces films faisant partie de la liste des 50 films les plus rentables de tous les temps au moment de la rédaction, et sans ajustement pour l’inflation, le Monde des sorciers série de films, qui intègre le Bêtes fantastiques films, est actuellement la troisième série de films la plus rentable de tous les temps, derrière seulement L’univers cinématographique de Marvel et le Guerres des étoiles la franchise.





« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts de la Harry Potter à l’école des sorciers film, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, dans l’annonce originale de la spéciale en novembre. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel – des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise de films extraordinaires aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard . »

« Il y a de la magie dans l’air ici avec cette distribution incroyable, alors qu’ils rentrent tous chez eux dans les décors originaux de Poudlard, où ils ont commencé il y a 20 ans. L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables », a déclaré le producteur exécutif Casey Patterson.





Attraper Harry Potter : Retour à Poudlard le jour du Nouvel An de HBO Max.





