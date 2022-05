HBO publie la bande-annonce du documentaire American Dream de George Carlin

HBO a publié la nouvelle bande-annonce et l’affiche de Le rêve américain de George Carlin, le prochain documentaire relatant la vie de l’iconique comédien, acteur et auteur. Réalisé par les lauréats des Emmy Awards Judd Apatow (Les journaux zen de Garry Shandling) et Michel Bonfiglio (Jerry Seinfeld : Avant Jerry Seinfeld), le documentaire en deux parties donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie personnelle et professionnelle du franc-parler George Carlin, dont la carrière s’est étendue sur cinq décennies. Connu pour aborder la politique et les problèmes de société par l’humour, tout en résistant à la censure, la marque de comédie d’observation et satirique de Carlin est restée pertinente, même près de 14 ans après sa mort.

Apatow et Bonfiglio s’efforcent de raconter l’histoire complète de Carlin, de son éducation à New York et de sa relation souvent difficile avec sa mère Mary, à son ascension en tant que l’une des voix les plus influentes de l’histoire de la comédie. Pour brosser un tableau complet, les cinéastes utilisent des séquences inédites, des lettres, des images et des entrées de journal. Des entretiens avec les personnes les plus proches de la bande dessinée, notamment sa fille Kelly Carlin (avec sa première épouse décédée Brenda Hosbrook), sa deuxième épouse Sally Wade, le manager Jerry Hamza et le défunt frère Patrick, donnent un aperçu approfondi de sa vie de famille. Les problèmes de toxicomanie de Carlin, avec lesquels il a lutté tout au long de sa vie, et les problèmes juridiques, sont également abordés.

La bande-annonce met également en lumière des entretiens avec des comédiens estimés, dont Jerry Seinfeld, Chris Rock et Jon Stewart, qui louent les capacités de Carlin et le considèrent comme une influence dans leur propre comédie : « Je voulais être comme lui », déclare Jerry Seinfeld dans la bande-annonce.





Le documentaire est présenté en première le 20 mai à 20 h et se poursuit le lendemain soir à la même heure sur HBO. Les deux parties seront disponibles en streaming sur HBO Max le 20 mai.

Une relation durable : George Carlin et HBO





La renommée de Carlin a augmenté après une arrestation en 1972 pour avoir enfreint les lois sur l’obscénité lors de l’exécution de sa tristement célèbre routine de sept mots sales à Milwaukee. Cinq ans plus tard, le comédien avait son tout premier spécial HBO Sur place : George Carlin à l’USCsuivi par George Carlin : Encore une fois ! l’année prochaine. Tout au long des années 70, 80, 90 et au début des années 2000, Carling a joué dans 14 émissions spéciales de HBO, la dernière spéciale C’est mauvais pour toise déroulant en 2008, quelques mois seulement avant sa mort.

Lorsque Carlin est décédé le 22 juin, HBO a diffusé la majorité de ses émissions spéciales du 15 juin au 28 juin, avec un marathon de 12 heures sur HBO Comedy.





Avec la sortie de Le rêve américain de George Carlin, HBO étend sa relation de longue date avec la bande dessinée.

Le documentaire de George Carlin vient de Judd Apatow

