HBO prévoit déjà la deuxième saison de ‘Lovecraft Country’

HBO s’est révélée « très optimiste » qu’une deuxième saison de sa nouvelle série fantastique, ‘Pays Lovecraft’ peut être emporté.

La série créée par Misha vert, a créé sa première saison l’année dernière, basée sur le roman écrit par Fraise mate.







Maintenant, le responsable du contenu de HBO Oui HBO Max, Casey Bloy a parlé de la possibilité de prendre l’histoire plus loin des événements posés dans le livre dans l’espoir d’un Deuxième Saison.

Parler au portail Date limite, Bloys m’a dit, « Misha elle travaille avec une petite équipe d’écrivains et ils proposent une approche … Elle avait un livre à explorer dans la première saison … elle et les écrivains voulaient se reposer et prendre le temps de trouver une nouvelle approche sans livre et avec tous ces personnages « .

«Nous voulons tous être sûrs qu’elle a une histoire à raconter. C’est là que vous travaillez maintenant sur ces idées. J’ai beaucoup d’espoir, comme toi Misha, alors nous leur donnons le temps de travailler ».







Dans une interview précédente, Misha vert a parlé d’une possible deuxième saison de l’émission, révélant « J’imagine une deuxième saison qui porte l’esprit du roman de Matt Ruff, en continuant à explorer le genre, l’espace narratif, les gens de couleur qui sont parfois laissés pour compte. »

La première saison de ‘Lovecraft Country’ a été créée en août dernier sur HBO et suit l’histoire d’Atticus Freeman (Jonathan Majors), qui parcourt l’Amérique des années 1950 avec son amie d’enfance, Letitia (Jurnee Smollett) et son oncle George (Courtney B. , qui recherchent son père disparu (Michael Kenneth Williams).