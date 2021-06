HBO n’exclut pas une saison 2 de « Mare of Easttown »

Après sa première en avril dernier, « Mare of Easttown » est devenu l’une des productions originales les plus acclamées sur le réseau HBO. Une grande partie de ce succès est due à la performance étonnante de Kate Wnslet en tant que Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie chargée d’une affaire de meurtre locale, alors que sa vie personnelle s’effondre.

Malgré le fait que la production ait été conçue comme une « série limitée », Casey Bloys, patron de la chaîne HBO, a souligné dans un entretien avec Variety la possibilité de lui accorder une deuxième saison, puisque Brad Inglesby, son créateur, a signé un contrat contrat d’exclusivité avec la chaîne pour trois ans.

« Si Brad a l’impression qu’il a une histoire à raconter et qu’il se sent au même niveau, je pense que tout le monde serait ouvert à ce sujet », a déclaré Bloys. « Pour le moment, il n’a pas cette histoire. Qui sait? Nous devons attendre et voir s’ils arrivent avec quelque chose qu’ils meurent d’envie de dire. »

Le dernier épisode de « Mare of Easttown » est devenu l’épisode le plus regardé de l’histoire de la plateforme HBO Max. Deadline a rapporté que la conclusion du drame policier a rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs pendant le week-end de lancement,

En essayant d’extraire plus d’informations sur l’éventuelle deuxième saison, Casey Bloys a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce dont il pourrait s’agir, assurant que HBO laisse la direction complète de ses productions à leurs créateurs respectifs.

Récemment, le New York Times a rapporté que Kate Winslet avait refusé de recevoir des retouches numériques sur son corps lors d’une séquence intime, en plus du fait que l’actrice avait dû demander qu’une partie du matériel promotionnel soit rééditée, car elle estimait que l’équipe de post-production, il avait trop embelli le visage, éliminant certaines de ses lignes faciales.