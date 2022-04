HBO Max: Winning Time a confirmé sa deuxième saison

in

La grande série d’Adam McKay centrée sur l’âge d’or des Lakers de Los Angeles dans les années 1980 a plus d’histoires à raconter. Il n’a pas encore terminé son premier épisode.

©IMDBQuincy Isaiah, la révélation de la série.

Les dimanches sont les Lakers de Los Angeles au hbo maxgrâce à la série qui a la production exécutive de Adam Mc Kay. Temps gagnant Il a été créé le 6 mars de cette année et est rapidement devenu l’une des sensations sur la plateforme. Le pilote a été réalisé par le cinéaste derrière Le grand court et ne regarde pasmais son sceau a été vu dans tous les épisodes qui ont déjà été diffusés.

Le mélange des registres, les cassures du quatrième mur, l’humour acide et les relents documentaires que ce Temps gagnant ils l’ont fait ressortir au-dessus de plusieurs des premières de l’année. Inspiré du livre Showtime : Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980 à partir de Jeff Perlemanse positionne déjà comme l’une des meilleures séries de l’année, avec gravité à partir de AppleTV+.

Temps gagnant raconte l’histoire de bus jerryle magnat qui a décidé d’acheter une franchise complètement délabrée comme celle de Les Lakers, dans un sport de moins en moins remarqué, pour en faire l’un des spectacles les plus importants jamais vus dans le monde du sport. De la main de « Magic » Johnson et Kareem Abdul-JabbarLes Lakers ont dominé la scène dans les années 1980.

ce jour, hbo max a confirmé que la série qui a Max Borenstein en tant que showrunner aura une deuxième saison. Le premier épisode conclura sa série de 10 épisodes le 8 mai. Le casting est mené par John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Sarah Ramos , Molly Gordon, Joey Brooks, Devant Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young avec Rob Morgan et Sally Field.

Les films Max Borenstein que vous pouvez regarder sur HBO Max

Bien que le nom de Max Borenstein pas aussi connu que Adam Mc Kay, il faut dire que malgré sa courte carrière il a déjà réussi à laisser sa trace. En plus de la série qu’il a créée pour AMC, La terreura été responsable des scénarios d’une série de films que vous pouvez trouver dans le catalogue de hbo max et profitez si vous aimez les films kaijus. Borenstein était responsable de l’écriture des scénarios de films comme Godzilla et Kong: l’île du Crâneainsi que de développer l’histoire de Godzilla : Roi des monstres.

