HBO Max vous invite à monter sur la Batmobile au Mexique : quand et où sera-t-elle

homme chauve-souris Il a conquis le public du monde entier et des critiques spécialisés avec un ton sombre et une intrigue pleine de mystère et d’action. Les éléments classiques de la mythologie de Gotham Bat sont là : Alfred, le commissaire Gordon et des méchants comme The Riddler et The Penguin ainsi que Catwoman. Une autre caractéristique du Dark Knight est la batmobiledans ce cas un véhicule qui a été créé exclusivement par Bruce Wayne.

Voulez-vous connaître le batmobile? hbo max vous donne cette possibilité à Mexico où pendant un instant cette capitale latino-américaine deviendra une véritable Gotham City prête à vous faire découvrir le véhicule le plus impressionnant de tous les temps. Si le même muscle cars qui a chassé Penguin lors des événements de homme chauve-souris dans une séquence qui a laissé tous les fans de Bandes dessinées DC.

Découvrez la Batmobile !

Le batmobile C’est un véhicule sobre, qui fait preuve de puissance et d’une grande vitesse finale en plus d’être une machine presque imparable. Vous pouvez accélérer dans la rue tout en détruisant tout ce qui fait obstacle à la justice. Gotham City est le cadre idéal pour ce batmobile qui arrive maintenant au Mexique dans une expérience unique pour les fans de Batman grâce à hbo max.

l’événement de hbo max aura lieu à Frontera 88, Roma Norte, Cuauhtémoc, Mexico, du 14 au 26 avril entre 12h00 et 19h00. L’entrée est libre et gratuite, il suffit d’arriver à l’avance pour former la file et voir le véhicule Batman. Important! Vous devez porter un masque tout au long de l’expérience et les groupes auront un maximum de 15 personnes.

Vous pouvez maintenant vous préparer à devenir un citoyen de Gotham City, la ville la plus corrompue et la plus dangereuse du monde postmoderne, où des méchants comme The Riddler et The Penguin sont prêts à enfreindre la loi sans que personne ne les gêne. Jusqu’à l’arrivée de Batman, bien sûr, avec son batmobile il est prêt à courir après n’importe quel criminel. Ne manquez pas l’expérience de connaître le véhicule le plus célèbre d’Hollywood !

