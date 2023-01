HBO Max va augmenter le prix de son abonnement mensuel pour la première fois

Le prix mensuel de l’abonnement au service HBO Max Il vient d’augmenter son prix, la première fois depuis le lancement de la plateforme de streaming en mai 2020. L’abonnement HBO Max sans publicité va augmenter son prix de 14,99 dollars à 15,99 dollars (environ 300 pesos mexicains).

« Cette augmentation de prix en dollars nous permettra de continuer à investir dans la fourniture de programmes encore plus définissant la culture et d’améliorer notre expérience client pour tous les utilisateurs », a déclaré Warner Bros. Discovery dans un communiqué.

Les utilisateurs de HBO Max qui paient pour le service ne verront pas le prix augmenter avant leur prochain cycle de facturation à partir du 11 février. La société n’a pas annoncé si l’abonnement HBO Max avec publicités recevra également un changement de prix.

L’augmentation de prix intervient après que Warner Bros. Discovery a connu une année 2022 pleine d’annulations et de suppressions de contenu du catalogue HBO Max. Sans préavis, la plateforme de streaming a supprimé des séries animées telles que « Infinity Train », « Summer Camp Island », « OK KO! » et « Oncle Grandpa ».

De même, d’autres séries d’action en direct telles que » Westworld », » The Nevers », The Time Traveler’s Wife » et » Raised by Wolves » ont été annulées et supprimées du catalogue HBO Max. Cependant, la société a assuré que la série apparaîtra sur des services de streaming gratuits, tiers et financés par la publicité dans un proche avenir.

Même avec cela, Gunnar Wiedenfels de WBD a récemment confirmé que la société avait déjà terminé la suppression du contenu de HBO Max et qu’elle cherchera à offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs avec la fusion désormais des services HBO Max et Discovery +. Des rumeurs internes prétendent même que la plateforme de streaming portera désormais le nom de »BEAM ».

Il n’a pas été confirmé quand les modifications du prix de HBO Max en dehors des États-Unis auront lieu, même si l’on s’attend à ce qu’elles arrivent de la même manière en février.