HBO Max : tout savoir sur Velma, le spin-off de Scooby Doo

hbo max

L’histoire mettra en vedette l’une des figures de Bureau comme son protagoniste. Ce sera une animation pour adultes.

©IMDBMindy Kaling, la voix principale de l’émission.

Dans les années 1960, la télévision d’animation présentait l’un des groupes d’amis les plus populaires parmi les enfants. On a parlé du gang qu’il dirigeait Scooby Doocréé par Joe Ruby et Ken Spearsqui a eu un grand nombre de spin-offs et de films, et a même eu des adaptations en direct, mettant en vedette des personnalités telles que Freddie Prinze Jr., Linda Cardellini et Sarah Michelle Gellar le plus connu de tous.

Dans très peu de temps, nous verrons une nouvelle apparition de cette production qui sera également animée mais n’aura qu’un seul des membres du groupe comme protagoniste. On parle de Velmale personnage qui fut historiquement le plus intelligent de ceux de Scooby Doo et un élément clé lorsqu’il s’agit de résoudre des mystères. La nouvelle production s’adressera à un public beaucoup plus adulte que celui vu dans les émissions précédentes.

Mindy Kalling sera chargé de donner la parole au protagoniste de Velmaqui se verra à travers hbo max et sera également produit par cette star devenue célèbre grâce à Bureau. charlie grandy sera le showrunner de la production qui ciblera non seulement le public adulte pour la violence graphique qu’elle montrera mais aussi pour l’humour noir que l’on disait voir dans ses séquences.

La première saison sera composée d’un total de dix épisodes avec un ton que l’on pourrait comparer à celui de la série animée. Harley Quinn. Il y a quelques mois, la première image officielle de cette série animée a été publiée où vous pouviez voir Velma avec d’autres filles qui ont l’air complètement effrayées par le cadavre d’une femme complètement ensanglantée. Le week-end prochain, les responsables du spectacle apparaîtront dans Comic Con de New Yorkoù plus de détails devraient être connus.

+La polémique autour de Velma

Curieusement, il y a un détail qui n’a pas été très bien accueilli par certains des téléspectateurs les plus conservateurs. Velma Dinkley, la protagoniste, changera de lieu d’origine et sera sud-asiatique. Lors d’une interview dans l’émission seth meyers, Mindy Kalling a pris sur lui de démystifier ces critiques : « Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer qu’une fille vraiment intelligente et ringarde avec une vue terrible, qui aimait résoudre des mystères, puisse être indienne. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂