HBO Max : tout ce que l’on sait sur la saison 2 de The Flight Attendant

Les nouveaux épisodes de la grande série HBO sont souhaités par les fans, mais nous savons déjà quelques nouvelles importantes.

© HBOHBO Max : tout ce que l’on sait sur la saison 2 de The Flight Attendant.

L’hôtesse de l’air première à l’écran HBO en novembre 2020 et était l’un des grands contenus du réseau, qui est ensuite devenu plus populaire en étant disponible sur le service de streaming hbo max. La série mettant en vedette Kaley Cuoco Ce fut un vrai succès, il fut donc décidé de renouveler pour une seconde saison moins d’un mois après sa sortie. Que savons-nous jusqu’à présent de la suite de l’histoire basée sur le roman de Chris Bohjalian ?

L’intrigue de l’émission qui a attiré des millions de téléspectateurs suit l’hôtesse de l’air Cassandre Bowden, qui se réveille dans sa chambre d’hôtel avec la gueule de bois de la veille avec un cadavre à côté de lui à Bangkok. Peur d’appeler la police, il continue sa matinée comme si de rien n’était. Cependant, une fois arrivée à New York, elle rencontre des agents du FBI qui l’interrogent sur son séjour à Bangkok et l’entraînent dans des moments d’incertitude dans lesquels elle ne sait pas ce qui s’est passé et se demande si elle pourrait être l’auteur du crime.

+ Que sait-on de la saison 2 ?

Après les 8 chapitres du premier opus, les réseaux officiels du programme ont signalé le renouvellement en écrivant : « En route pour l’aéroport pour résoudre un autre crime. La saison 2 a été autorisée à décoller. ». Selon le rapport de Divertissement hebdomadaire, voici son synopsis officiel : « Cassie vivra sa meilleure vie sobre à Los Angeles tout en travaillant comme agent de la CIA pendant son temps libre. Mais lorsqu’une mission à l’étranger l’amène à être témoin par inadvertance d’un meurtre, elle se retrouve empêtrée dans une autre intrigue internationale..

En plus de Cuoco, ils reviendront au casting Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz Rosie Perez, TR Knight, Yasha Jackson Oui Audrey Grace Marshall. À la mi-2021, les ajouts au casting ont été annoncés: Mo McRae jouera Benjamin Berry, un officier de carrière de la CIA qui s’implique avec ses actifs; Callie Hernandez sera Gabrielle, une chasseuse de primes avec des problèmes de contrôle des impulsions ; JJ Soria jouera Esteban, l’amant et collègue de Gabrielle; et ils arriveront aussi Cheryl Hines, Jessie Ennis, Jenny Mae Martin, Grace St.James, Santiago Cabrera et Shohreh Aghdashloo.

+Quand la saison 2 de The Flight Attendant est-elle diffusée ?

Le tournage de la deuxième saison a commencé mi-2021, filmant dans des lieux tels que Los Angeles, Berlin et Reykjavik. D’après ce qui a été rapporté par TVLine, les responsables de L’hôtesse de l’air ils pensent qu’ils seront prêts à revenir sur HBO et HBO Max au printemps 2022 aux États-Unis, c’est-à-dire, entre mars et juin. Si vous n’avez pas encore vu cette série, vous avez le temps d’en profiter pour la première fois ou de faire un rewatch nécessaire.

