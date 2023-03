HBO Max: The White Lotus confirmé où la saison 3 sera filmée

HBO Max

La série à succès créée par Mike White est l’une des meilleures productions de la plateforme de streaming.

© IMDbLe Lotus Blanc.

Le Lotus Blanc C’est l’une des productions les plus réussies de HBO et HBO Max. Créé par Mike Blancest née à l’origine en tant que mini-série en 2021. L’intrigue suit un groupe d’invités dans un complexe de luxe à Hawaï alors que leurs vies s’entremêlent et que des conflits inattendus surviennent.

Le succès inattendu du premier volet a poussé les managers à en faire une série. Pour ca, Blanc pensé à Le Lotus Blanc comme une série anthologique où la seule chose qui se répète est la chaîne hôtelière. La deuxième saison se déroule dans un nouvel endroit avec des personnages et une intrigue différents, mais en gardant le même style mordant et satirique.

Après avoir tourné à Hawaï et en Sicile, en Italie, Le Lotus Blanc déménage en Asie du Sud-Est. Variété confirmé qu’ils tourneront en Thaïlande. Cette nouvelle destination promet d’être le cadre idéal pour continuer à explorer les dynamiques sociales et les complexités des personnages qui caractérisent la série.

n’aura plus Jennifer Coolidge dans son casting, puisque son personnage est mort dans le volet numéro 2. Reste à savoir si les producteurs choisiront de répéter un autre personnage comme ils l’ont fait entre la première et la deuxième saisons. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé comment le casting de l’émission sera formé.

+Combien d’Emmys a Le Lotus Blanc

Le Lotus Blanc Il a non seulement été un succès auprès du public, mais a également été reconnu par la critique et l’industrie du divertissement. La série a reçu un total de dix prix emmyy compris ceux des principales catégories telles que la meilleure série limitée, la meilleure réalisation dans une série limitée et la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée, décernés à Jennifer Coolidge pour son interprétation de Tanya McQuoid.

