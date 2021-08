HBO Max : The Suicide Squad est le film le plus regardé de DC !

HJC i70 The Flash DC Comics MC1

HJC dévoile un nouveau partenariat de licence avec DC Comics et présente un casque aux couleurs du super héros le plus rapide de l'univers : Flash !Réputé pour sa vitesse légendaire, rapide comme l'éclair qui trône fièrement sur le dessus du i70 Flash, avec ce nouveau casque HJC sorti tout droit du film DC Justice League, vous serez capable de filer comme le vent - à vitesse réglementaire bien sûr ! Casque intégral route sportif pour adulteEdition Limitée i70 The Flash DC ComicsMatériau : polycarbonate injecté, avec technologie "CAD" assurant légèreté et un très bon confort2 tailles de calotteIntérieur : démontable et lavable, en tissu hypoallergénique, antibactérien et anti-transpiration Supercool Cannelures à l'intérieur spécialement conçues pour les porteurs de lunettes, pour un passage facilitéEcran large Vision Plus en polycarbonate incolore, traité anti-rayure et assurant une protection UV à 99%, livré de série avec un Pinlock, lentille antibuée haute performance Système de remplacement de l'écran "RapidFire II" rapide et sans outilsEcran pare-soleil interne fumé, traité anti-rayure avec vision élargie, facilement manipulableSystème de ventilation puissant : permettant de remonter et d'extraire la chaleur et l'humidité. 5 ventilations : entrées d'air supérieures, mentonnière et extracteur d'air arrièreCache-nez Bavette anti-remous Livré avec sa housse de transportJugulaire : boucle micrométriquePoids : 1500 gr (+/- 50 gr)