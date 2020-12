HBO Max termine son essai gratuit avant le début du streaming de Wonder Woman 1984

WarnerMedia a fini de jouer. Après avoir annoncé de manière inattendue que tous leurs films à venir feront leurs débuts sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, le studio a également discrètement interrompu la période d’essai gratuite pour HBO Max quelques semaines auparavant. Wonder Woman 1984 fait ses débuts sur le service de streaming. D’autre part, le service de streaming offre maintenant une réduction de 20% si vous vous inscrivez pendant six mois, selon les petits caractères.

« Le prix réduit total est de 69,99 €, taxes applicables en sus. Offre valable du 3 décembre 2020 au 15 janvier 2021. »

La décision d’interrompre la période d’essai de HBO Max est compréhensible. Le fait que Wonder Woman 1984 sera diffusé gratuitement sur HBO Max signifie qu’une grande partie de son potentiel au box-office a été réduite. Si les gens peuvent regarder le film en ligne gratuitement, les bénéfices seront encore réduits pour le studio. D’autre part, si les fans sont prêts à payer les frais d’un abonnement mensuel ou semestriel sur HBO Max à regarder Wonder Woman 1984, Warner pourra récupérer une partie de ses pertes.

La stratégie actuelle de WarnerMedia est complètement nouvelle et révolutionnaire dans le domaine de la réalisation de films à succès. Leur expérience précédente avec la libération Principe uniquement dans les théâtres ne s’est pas trop bien retrouvé pour le studio. Et la situation devient de plus en plus désespérée, comme Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group, l’a déjà fait allusion en parlant de la nouvelle stratégie de distribution de l’entreprise.

«Nous vivons une époque sans précédent qui appelle des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative pour le Warner Bros. Pictures Group. Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale , mais nous devons équilibrer cela avec la réalité selon laquelle la plupart des cinémas aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. Avec ce plan unique d’un an, nous pouvons soutenir nos partenaires dans la projection avec un pipeline régulier de films de classe mondiale, tout en donnant également aux cinéphiles qui n’ont peut-être pas accès aux cinémas ou qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner au cinéma la chance de voir nos incroyables films 2021. Nous considérons cela comme un gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissant à nos partenaires de réalisation pour avoir travaillé avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film suit les aventures de la princesse Diana dans les années 1980 alors qu’elle tente de jongler entre sa vie privée et ses fonctions de super-héros Wonder Woman, qui doit se battre contre les forces combinées de Maxwell Lord et The Cheetah.

Wonder Woman 1984 arrive en salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. CBR nous a apporté cette nouvelle en premier.

