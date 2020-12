HBO Max Streaming Les films Warner Bros.2021 ne tueront pas les cinémas: 3 raisons de croire que c’est temporaire

Lorsque Warner Bros.et HBO Max ont annoncé ses plans pour ses films 2021, ils ont été accueillis avec un mélange d’enthousiasme et d’inquiétude. Oui, ce sera passionnant de voir des films majeurs comme La matrice 4 et et Dune à la maison sur HBO Max pour une fenêtre d’un mois, parallèlement à des sorties en salles limitées. Cependant, beaucoup craignaient que cette décision radicale ne signale la fin des cinémas, qui sont déjà aux prises avec des fermetures de pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les théâtres AMC et Regal ont riposté au studio, via Deadline, comme ils l’avaient fait lors de la sortie d’Universal Tour du monde des trolls et Le roi de Staten Island en VOD. Les chaînes ont finalement conclu un accord avec Universal pour une fenêtre théâtrale exclusive plus courte, mais elles ne l’obtiendront pas avec Warner Bros.et HBO Max. Pourtant, il existe de nombreuses raisons de se sentir confiant dans le retour des salles de cinéma après 2021.

Les films Warner Bros.sur HBO Max ne durent qu’un an

Lorsque Warner Bros.et HBO Max disent que ce n’est que le plan pour leur ardoise 2021, nous devons les croire sur parole. Ils l’ont essayé à la manière de Christopher Nolan. Principe est sorti dans les salles avec une capacité limitée et des protocoles de sécurité. Le plan était de jouer plus longtemps et plus régulièrement pour compenser le manque d’un énorme week-end d’ouverture comme le prétendent généralement les films de Nolan en période non pandémique.

Cependant, cela n’a pas fonctionné. Warner Bros. n’était clairement pas satisfait de la prise de vue au box-office Principe aux États-Unis, comme l’a rapporté Variety le PDG d’AT & T lors d’un appel de résultats. Le film de Nolan a fait beaucoup plus sur les marchés internationaux où plus de salles sont ouvertes et le nombre de coronavirus est plus bas. C’était le cas test qui montrait les limites des revenus des salles de cinéma dans un monde où les salles de cinéma limitent leur capacité à 25-50% et où de nombreuses personnes ne se sentent tout simplement pas en sécurité pour aller au cinéma. Même si les vaccins se profilent à l’horizon, cela pourrait être bien en 2021 avant qu’ils ne soient pleinement mis en œuvre.

Le choix de Warner Brothers était de retarder tous ses films jusqu’à ce que les salles reviennent à pleine capacité, ou d’essayer de gagner de l’argent en conduisant des abonnements à HBO Max. Pour le moment, ils ont choisi ce dernier, en commençant par Wonder Woman 1984. Il est raisonnable de les croire qu’une fois qu’ils ont eu un an de nouvelles versions à vendre sur HBO Max, ils commenceront à concentrer le service de streaming sur son contenu original et à déplacer leurs blockbusters vers des événements exclusivement théâtraux.

Warner Brothers veut toujours de grands week-ends d’ouverture

Les studios de cinéma se vantent de leurs week-ends d’ouverture depuis Mâchoires a inventé ce que nous considérons maintenant comme le blockbuster. Homme araignée a jeté le gant en tant que premier film à gagner plus de 100 millions de dollars en un week-end de trois jours. Films suivants comme Pirates des Caraïbes: Sur Stranger Tides, The Dark Knight et Avengers les entrées établissent de nouveaux records du week-end. Ils ne les auront pas sur HBO Max.

Depuis Avengers: Fin de partie a craqué 350 millions de dollars américains et 1,2 milliard de dollars dans le monde en un seul week-end, selon Vox, c’est le prochain obstacle pour un film à succès. Même les films qui ne brisent pas le record total ont d’autres records qu’ils peuvent battre. Wonder Woman et Capitaine Marvel a battu des records pour les «films d’action dirigés par des femmes», même si, espérons-le, les futurs films dirigés par des femmes ne doivent pas être limités par le sexe. Il existe des enregistrements pour les week-ends fériés, les périodes hors vacances et toutes sortes d’enregistrements.

Ces enregistrements dépendent de l’ouverture de films dans des milliers de salles d’une capacité de centaines ou de milliers de places. Ainsi, 25 à 50 sièges à la fois ne suffiront pas, même si un film est diffusé pendant des mois. Principe fait. Warner Brothers veut ces chiffres autant que quiconque. Wonder Woman 1984 et La matrice 4 aurait pu le faire, mais ces films vont en prendre un pour l’équipe HBO Max en 2021. Ces records sont toujours sur la table pour Le Batman et d’autres.

Les entreprises veulent aussi continuer à faire des blockbusters

Certains fans craignaient qu’avec la baisse des bénéfices, les studios devraient régner sur leurs budgets et cela pourrait signifier la fin des grands films à succès. Si vous comparez les revenus d’abonnement immédiats pour HBO Max aux revenus potentiels au box-office de Wonder Woman, alors oui, le modèle économique devrait s’adapter.

Gardez à l’esprit qu’il y a plus de revenus à long terme que le brut immédiat du film unique. Les studios veulent être dans le secteur des grands films. Warner Bros.et HBO Max appartiennent à AT&T. Ils n’ont pas acheté les studios pour faire de petits films indépendants. NBC possède Universal. Disney est sa propre société.

Ce ne serait pas la pire idée au monde d’équilibrer ces budgets géants avec plus de films moyens, mais les superproductions haut de gamme ne vont nulle part.

Warner Bros. a besoin d’un endroit pour mettre sa bibliothèque d’IP

Warner Brothers possède la bibliothèque DC et Harry Potter qui ne sont pas bon marché. Universal continue avec deux autres Rapide et furieux films et un autre Hobbs et Shaw retombées. Marvel a toujours la phase 4.

De plus, même s’il devient plus difficile de récupérer cet argent dans les cinémas, le streaming n’a freiné aucune des dépenses des studios. Marvel dépense des centaines de millions pour sa série Disney +. Netflix a dépensé plus de 150 millions de dollars sur L’Irlandais. Émissions comme celles de Netflix Choses étranges et HBO Max’s Élevé par les loups ne sont pas bon marché non plus. Donc, ils dépensent beaucoup d’argent pour attirer des abonnés.

Lorsque les théâtres seront de retour, ils n’auront plus que plusieurs endroits à dépenser pour leur propriété intellectuelle. Disney est celui qui a annoncé un changement d’orientation vers son service de streaming, mais rien ne dure éternellement de toute façon. Même s’ils se concentrent sur le streaming pendant un certain temps, l’attraction de ces gros chiffres au box-office les ramènera comme Michael Coreleone.