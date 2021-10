HBO Max sera présenté en novembre

HBO Max c’est l’une des plates-formes les plus récentes aujourd’hui. Sorti fin juin, il absorbe ce qui était HBO Go et l’a associé à des productions de sociétés telles que Cartoon Network ou Photos de Warner Bros., pour ne citer que quelques cas. Avec Succession Comme la série du moment qui se poursuivra avec de nouveaux épisodes, la plateforme se prépare à de grandes premières qui incluent des chapitres de Patrouille du destin, Une fille bavarde et Batwoman. Mais en plus, des titres complètement nouveaux arriveront.

D’un spécial cuisine à deux séries mettant en vedette des femmes, vous pouvez voir ci-dessous les trois lancements les plus importants de HBO Max le mois prochain. De plus, il reste à connaître la date de sortie de Dune, l’une des dernières sorties en salles de Photos de Warner Bros., qui pourrait être disponible avant la fin du mois.

Juanpa + Chef

Juanpa Zurita, qui a gagné en notoriété dans toute la région pour ce qui a été fait récemment dans la série de Luis Miguel, prépare son propre programme. C’est une cuisine spéciale inspirée de Séléna + Chef, où le influenceur Le mexicain se connectera avec différents chefs, amis et famille avec qui il parlera de plats uniques.

Kamikaze

Les séries danoises sont une faiblesse dans la région et HBO Max aura sa propre production du pays scandinave. Il s’agit de Kamikaze, qui sera disponible à partir du 14 novembre et sera la première production Max d’origine fabriqué en Europe avec une arrivée dans le monde entier. Il sera axé sur Julie, une jeune de 18 ans en voyage de redécouverte après avoir perdu ses parents et son frère dans un accident d’avion. La jeune femme héritera d’une grande fortune dont tout le monde rêverait mais sera à la recherche de raisons d’aller de l’avant après tant de peine. Ainsi, il entreprendra un voyage autour du monde.

La vie sexuelle des étudiantes

Le 18 novembre, une comédie créée par Mindy Kaling, connue pour son travail sur Le bureau. Il est centré sur quatre femmes qui commencent à étudier à l’Université d’Essex en Nouvelle-Angleterre. Là, ils commenceront à vivre différentes expériences qui caractérisent la vie des jeunes étudiants : fraternités, fêtes et « Beaucoup de gars« , comme exprimé de HBO Max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂