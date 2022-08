HBO Max révèle les dates de sortie des prochains films de vacances, y compris une suite de l’histoire de Noël

Ralphie va faire son grand retour ! Selon Deadline, quatre films liés aux vacances arriveront sur HBO Max en novembre de cette année, Harmonie des Fêtes, Un mystère de Noël, Un Noël hollywoodienet Une histoire de Noël Noël. Le dernier sur cette liste est la suite attendue du classique des fêtes, Une histoire de Noël!

Une histoire de Noël Noël sera réalisé par Clay Kaytis. Irwin Zwilling, Marc Toberoff, Cale Boyter, Jay Ashenfelter, Peter Billingsley et Vince Vaughn sont tous crédités en tant que producteurs. Peter Billingsley reviendra dans le rôle de Ralphie, qui doit maintenant affronter la saison des fêtes en tant que papa lui-même ! Aux côtés de Billingsley figurent Erinn Hayes, Julianna Layne, River Drosche, RD Robb, Zack Ward, Julie Hagerty et Scott Scwartz. Une histoire de Noël Noël est prévu pour une sortie le 17 novembre.

Un mystère de Noël est des producteurs Ali Afshar et Daniel Aspromonte, avec Ava Rettke comme productrice. Réalisé par Alex Ranarivelo. Le film met en vedette un groupe d’enfants à Pleasant Bay, dans l’Oregon. 100 ans avant le film, un petit garçon a trouvé une bande de grelots magiques du Père Noël, apportant prospérité et bonne chance à la ville. Mais quand les cloches manquent, les petits héros se mettent en route pour résoudre l’affaire. Le film met en vedette Violet McGraw, Eddie Cibrian, Christoph Sanders, Drew Powell, Lauren Lindsey Donzis, Santino Barnard, Leonardo Cecchi, Beau Bridges et Oscar Nuñez. Un mystère de Noël est prévu pour une sortie le 24 novembre.

Un Noël hollywoodien est un autre Afshar et Aspromonte, avec Christina Moore comme productrice. Le film de comédie romantique suit Jessica, une jeune cinéaste réputée pour la réalisation de films de Noël. Alors qu’elle est en train de tourner sa dernière création, un responsable du réseau nommé Christopher fait son apparition et menace d’arrêter la production. Reena, l’assistante de Jessica, révèle que Jessica n’essaie pas seulement de sauver son film de Noël, mais qu’elle y vit en fait ! Jessica est maintenant chargée de naviguer dans les tropes classiques du film de Noël pour obtenir sa fin heureuse. Le film met en vedette Jessika Van, Anissa Borrego, Josh Swickard, Riley Dandy, Zak Steiner, Tom Williamson et Missi Pyle. Un Noël hollywoodien est prévu pour le 1er décembre.

Harmonie des Fêtes est un drame romantique, également d’Afshar et d’Aspromonte. Lauren Swickard les rejoint en tant que productrice, aux côtés du réalisateur Shaun Paul Piccinino. Le film suit Gail, qui se fait photographier une fois dans sa vie et part à travers le pays. Malheureusement, une fois arrivée à Harmony Springs, elle rencontre un problème. Elle n’a que deux semaines pour se rendre à son grand moment et demande l’aide d’un bricoleur local nommé Jeremy. Les deux décident de rassembler un groupe d’enfants locaux et d’organiser leur propre fête de Noël, rapprochant Gail et Jeremy plus que l’un ou l’autre n’aurait pu l’imaginer. Gail acceptera-t-elle de quitter Harmony Springs pour suivre ses rêves ? Harmonie des Fêtes arrive le 24 novembre.

HBO Max semble se préparer pour la saison des fêtes et emballer l’espace vide des récentes annulations avec une bonne joie de Noël à l’ancienne. Parmi les quatre titres, il semble qu’il y aura un petit quelque chose pour tous les membres de la famille, des fans de comédie romantique aux fans d’aventure, et même avec un soupçon de magie ! Quels que soient vos goûts, peut-être qu’un nouveau favori sera ici.