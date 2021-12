HBO Max révèle l’embarras des richesses à venir sur le Streamer en 2022

Alors que nous commençons un autre voyage autour du soleil, HBO Max nous a montré ce à quoi nous pouvons nous attendre après la chute du ballon. Le streamer a bombardé nos yeux avides de plus de 35 titres, dont de nouvelles séries, des originaux de retour et des films exclusifs destinés au streamer en 2022. Entre la quatrième saison très attendue de Westworld, la deuxième saison de Les pierres précieuses justes à la nouvelle mini-série Les plombiers de la Maison Blanche et la série préquelle Gremlins : Les secrets du Mogwai, il est difficile de choisir dans lesquels plonger en premier !

HBO Max s’est adressé à Twitter, sous-titrant l’annonce avec audace avec « Échangez ceci en 2022 ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Voici le tour d’horizon !

Westworld Retour sa quatrième saison.

Euphorie revient pour sa deuxième saison le 9 janvier 2022.

Barry revient pour sa troisième saison.

Les pierres précieuses justes revient pour sa deuxième saison le 9 janvier avec un double épisode.

UNE Spectacle de croquis de dame noire revient pour sa troisième saison.

Ses matières sombres revient pour sa troisième saison.

Les Nevers revient pour sa deuxième saison.

Une fille bavarde revient pour sa deuxième saison.

Hacks revient pour sa deuxième saison.

Élevé par les loups revient pour sa deuxième saison le 3 février 2022.

L’hôtesse de l’air revient pour sa deuxième saison.

Légendaire revient pour sa troisième saison.

Les plombiers de la Maison Blanche sera présenté en première, avec Woody Harrelson, Justin Theroux et David Krumholtz. La mini-série en cinq parties raconte l’histoire vraie de la façon dont les saboteurs politiques de Nixon et les cerveaux du Watergate, E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy, ont accidentellement renversé la présidence qu’ils tentaient de protéger.











Une autre mini-série qui enthousiasme les fans est la série en dix parties Gagner du temps : L’Ascension de la Dynastie des Lakers, avec Quincy Isaiah, Sean Patrick Small et John C. Reilly. La série limitée racontera comment les Lakers de Los Angeles sont devenus l’équipe de basket-ball professionnelle la plus titrée dans les années 1980. Ils disent que nous pouvons nous attendre à voir la série commencer en mars.







Les nouvelles séries comprennent :

La femme du voyageur du temps

Maison du Dragon

Nous possédons cette ville

Pretty Little Liars : le péché originel

Julia

DMZ

Pacificateur

Aimer la mort

L’escalier

Notre drapeau signifie la mort

Gremlins : Les secrets du Mogwai

Rue de Sesame

L’âge d’or

On verra aussi la rétrospective 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard le jour du Nouvel An, ainsi que des longs métrages dont Guy libre, le dernier duel et F9 : La saga rapide. HBO Max proposera également des exclusivités de streaming WB, notamment Père de la mariée, Kimi, The Fallout, Scoob: Holiday Haunt, House Party, et Moonshot.





Bien que de nombreuses dates de sortie n’aient pas encore été fixées, nous pouvons être sûrs que HBO Max nous tiendra au courant. Et pendant que nous attendons l’arrivée des séries et des films très attendus, le catalogue de HBO Max propose des classiques, des nouveautés et une vaste bibliothèque de séries originales qui ne vieilliront jamais. Boardwalk Empire, n’importe qui? M. Show, Filles, Le Knick et plus! Qu’attendez-vous le plus?





La série Green Lantern HBO Max est «Gigantic» taquine le showrunner excité Green Lantern était remarquable pour son absence à DC FanDome, mais le showrunner Seth Grahame-Smith a pris un certain temps pour expliquer les raisons pour lesquelles cela va prendre du temps.

Lire la suite





A propos de l’auteur