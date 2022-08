HBO Max renouvelle la série Harley Quinn pour une quatrième saison

la plateforme de streaming hbo max vient de renouveler la série animée pour adultes de »Harley Quinn » pour une quatrième saison. A l’occasion du prochain ultime épisode de la saison 3 diffusé le 15 septembre, le service a décidé de poursuivre les aventures d’Harley Quinn, mais avec Justin Halpern Oui Patrick Schumacker quitter le projet.

À présent, sarah peters prendra les rênes au retour de la série, le scénariste ayant travaillé sur la série au cours des années passées en tant que consultant en production. Schumacker lui-même a marqué l’occasion avec un message via son compte Twitter officiel.

« Nous sommes ravis que HBO Max veuille continuer l’histoire de Harley et Ivy », ont déclaré Halpern et Schumacker dans un communiqué. « Et nous sommes également ravis que la saison à venir soit entre de bonnes mains avec Sarah Peters en tant que showrunner et Ceci Aranovich supervisant la production d’animation, car les deux ont grandement influencé la série avec leur brio depuis le début. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Power Rangers annonce sa nouvelle saison : Cosmic Fury

La troisième saison de « Harley Quinn » a vu le retour de Harley et Poison Ivy à Gotham City pour poursuivre le rêve d’en faire un paradis édénique. Alors que nous voyons des personnages classiques en passe de devenir de meilleures personnes comme Harley et Ivy tirer le meilleur parti de leur relation, de nombreux autres héros de Gotham City semblent être dans une spirale descendante.

Même si plusieurs projets de DC semblaient menacés car la société annulait plusieurs projets, des rapports indiquaient que « Harley Quinn » avait été épargnée par le grand nettoyage. Halpern et Schumacker ont commenté peu de temps après qu’ils avaient « de l’espoir » pour une saison 4 de Harley Quinn en raison de l’immense popularité de la série malgré les craintes des fans qu’elle ne survive pas au remaniement.

Cela pourrait aussi vous intéresser : « The Last of Us », série HBO : premier regard sur Pedro Pasca dans le rôle de Joel

« Harley Quin » saison 4 n’a pas encore de date de sortie. La troisième saison se termine le 15 septembre et sera diffusée exclusivement sur HBO Max. Le casting de la série est composé de Kaley Cuoco, Lac BellRon Funches, JB Smoove, Alan Tudyk, Matt Oberg, Christopher Meloni, Andy Daly, Diedrich Bader, James Adomian, Sanaa Lathan, Briana Cuoco et Harvey Guillén.