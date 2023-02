HBO Max : quelle est la maladie de Frank dans The Last of Us

in

Le personnage de Murray Bartlett s’est fait aimer des abonnés de HBO Max. C’est ce qui se passe réellement dans la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.

© HBOMaxMurray Bartlett joue Frank dans The Last of Us.

Depuis son arrivée en HBO Max, Le dernier d’entre nous C’est devenu le grand succès de la plateforme de streaming. Avec d’excellentes critiques et un excellent accueil du public, la fiction avec Pedro Pascal et Bella Ramsey c’est un succès garanti. Et une bonne partie du phénomène a à voir avec le grand développement de personnages comme Francqui dans le dernier épisode a traversé une période difficile maladie.

La série, inspirée d’un jeu vidéo, se déroule dans un monde détruit par une infection apparue il y a vingt ans. Joel, un survivant expérimenté, est embauché pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans de la zone de quarantaine qui doit sortir clandestinement pour remplir un mystérieux objectif. Mais, en plus des protagonistes intéressants, la production a eu le temps de se concentrer sur les rôles secondaires.

Alors que le jeu original ne va pas trop loin dans son histoire, le troisième chapitre de Le dernier d’entre nous présenté une intrigue centrée sur Franck et Bill. Les rôles joués par Murray Bartlett et Nick Offerman respectivement, ils ont conquis le cœur des fans grâce à leur histoire d’amour et leur soutien inconditionnel.

+ Quelle maladie Frank a-t-il de The Last of Us

Alerte spoil! Dans l’épisode 3 de Le dernier d’entre nousavec la ressource de retour en arrière, la romance entre Frank et Bill a été montrée. Le premier d’entre eux souffre d’une maladie qui réduit sa mobilité et, pour enfin mettre fin à la douleur, il décide de mettre fin à ses jours. Avant de le faire, sa compagne décide de l’accompagner et finalement le couple meurt paisiblement à la maison.

Qu’est-ce que Frank a exactement ? Craig Mazinle producteur exécutif de la série, a déclaré au podcast officiel de HBO : «Nous ne voulions pas le préciser pour le public. Il a quelque chose comme la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique précoce. C’est un trouble neuromusculaire dégénératif. Nous avons trouvé intéressant de penser que ce n’est pas une crise cardiaque qui vous fait vaciller à l’improviste, mais plutôt un ralentissement”.

