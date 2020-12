HBO Max: Que regarder pendant le week-end de Noël 2020

HBO Max élargit sa base avec plus de 12 millions d’abonnés. Avec du temps libre et un endroit confortable pour s’asseoir, des millions de personnes seront installées devant leur téléviseur cette saison des fêtes, prêtes à diffuser des heures de films, de documentaires et d’émissions de télévision sur la plate-forme.

Où commencer? HBO Max propose une multitude d’offres nouvelles et rétro qui sont idéales pour regarder des fringales pendant le week-end de vacances. Voici une idée de ce qu’il faut ajouter à la file d’attente, y compris le très attendu Wonder Woman suite.

HBO Max diffusera «Wonder Woman 1984». | Clay Enos / DC Comics

‘Wonder Woman 1984’

Peut-être que la plus grande sortie du mois est Warner Bros. ‘ Wonder Woman 1984. Arrivé à midi le 25 décembre, le film dure plus de deux heures et met en scène la guerrière Diana Prince réunissant son petit ami Steve.

Un artefact délicat conduit à des conséquences compliquées et met l’Amazonien face à une nouvelle menace. Son ennemi? Cette fois, c’est Cheetah de Kristen Wiig. La scène d’ouverture est déjà tombée sur le streamer et les téléspectateurs peuvent se connecter vendredi.

C’est la saison pour croire en Wonder. ✨ Voir # WW84 dans les salles ce vendredi et en streaming exclusivement sur @hbomax* le même jour à 9 h HP / 12 h HE. * Disponible sur HBO Max aux États-Unis uniquement, pendant 31 jours à compter de sa sortie, sans frais supplémentaires pour les abonnés. pic.twitter.com/pPnQbzTRI3 – Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) 24 décembre 2020

‘Wonder Woman’ (avec Lynda Carter)

Juste à temps pour coïncider avec le film dirigé par Gal Gadot, Lynda Carter’s Wonder Woman La série télévisée OG a atterri sur HBO Max le 23 décembre.

Les fans peuvent voyager à l’époque de la Seconde Guerre mondiale dans la première saison du spectacle et s’attacher pour une balade dans les années 1970. Alors que la saison 1 ne compte que trois épisodes, les trois autres saisons en offrent 57 de plus.

‘Le magicien d’Oz’

HBO Max possède une vaste bibliothèque de classiques, y compris la version 1939 de Le magicien d’Oz avec Judy Garland. Visitez la ville d’émeraude via HBO Max pour revivre la magie avec Dorothy, Tin Man, Lion, Scarecrow et les Munchkins.

«Diehard»

Chaque année, Diehard devient un sujet de débat sur sa place sur les listes de films de Noël, mais il accueille les téléspectateurs de HBO Max sur la page principale du film du streamer pour décembre.

Pour le rendre encore plus doux, irréductible Diehard les fans peuvent profiter des trois films dans le cadre de la «Merry Collection». Les fans d’action peuvent yippee-ki-yay avec Bruce Willis cette saison des fêtes.

‘Maison de Ho’

Suivant dans la veine de Asiatiques riches fous, House of Ho est une série télé-réalité qui se concentre sur une riche famille vietnamo-américaine, son style de vie luxueux et ses querelles internes. Il est facile de se gaver des sept épisodes de 30 minutes de la saison 1.

‘L’hôtesse de l’air’

Drôle, intense et dramatique, L’hôtesse de l’air est un thriller où tout va mal quand une femme se réveille à côté de son amant mort.

Kaley Cuoco joue dans cette adaptation comme Cassie, une hôtesse de l’air avec un problème d’alcool au milieu d’une tempête. Profitez de la saison 1 en sachant que la série a été récemment renouvelée pour une deuxième saison.

‘L’annulation’

Pour ceux qui n’ont pas encore regardé la série, il est facile d’assimiler les six épisodes du thriller à suspense mettant en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant. Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain pour essayer de démêler le mystère, mais maintenant que le bavardage s’est calmé, les débutants peuvent tout regarder en une seule séance. Et cette fin est autre chose.

‘Pays Lovecraft’

Vous manquez le buzz lorsque cette série était diffusée chaque semaine? Comme L’hôtesse de l’air et L’annulation, Pays de Lovecraft est adapté d’un livre avec ses propres rebondissements. Rattrapez l’horreur dans cette prise audacieuse et sanglante qui explore le racisme, la mythologie et les monstres de HP Lovecraft.