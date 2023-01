HBO Max Purge de 256 Looney Tunes en raison d’une maintenance temporaire

HBO Max a systématiquement supprimé un certain nombre d’émissions et de films de longue date de la plate-forme, et à l’aube de 2023, il semblait que la purge avait frappé l’emblématique Looney Tunes le recueil. Warner Bros’. 90 ans Looney Tunes Les dessins animés ont été aimés par des générations, donnant vie à Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Road Runner et bien d’autres pour divertir les enfants et les adultes.





Alors que certains des courts métrages ont disparu du radar au fil des ans en raison de stéréotypes obsolètes et de connotations raciales, 31 saisons des courts métrages d’animation étaient disponibles sur HBO Max, totalisant 511 épisodes. Plus tôt dans la journée, on pensait que les saisons 16 à 31, constituant 256 épisodes, avaient été supprimées en silence de HBO Max alors qu’elles continuaient à supprimer le contenu de la plate-forme. Cependant, CCN sur Twitter a depuis confirmé que la suppression des titres n’est qu’une « vérification de maintenance » temporaire.

FILM VIDÉO DU JOUR

La fusion de WarnerMedia et Discovery, Inc a entraîné six mois de bouleversements qui se sont fait sentir dans tous les genres, supports et plateformes, et il ne semble pas que quelque chose soit sur le point de s’arrêter de si tôt, même si cela ne semble pas comme le Looney Tunes en fera partie. Ces derniers mois ont vu des gens comme Westworld, The Nevers, Trouver Magic Mike, Élevé par les loups, Légendaire, Île FBOY et La femme du voyageur temporel être largué du sans trop de fanfare. On ne sait pas exactement ce qu’il adviendra du contenu supprimé de HBO Max, mais comme la société continue d’amortir les coûts dans le cadre de la « restructuration post-fusion », le bloc de coupe peut ne pas être fait avec d’autres favoris des fans pour l’instant.





Warner Bros. Discovery supprimera plus de contenu avant le lancement de Max.

Ce printemps, HBO Max deviendra Max, un service de streaming fusionné qui diffusera du contenu provenant de l’ensemble du catalogue de contenu combiné Warner Bros. Discovery. Il n’y a pas eu de mot officiel sur ce qui sera encore sur la plate-forme lors de son lancement, mais les purges récentes signifient que beaucoup se préparent encore à la perte d’émissions plus connues dans les mois à venir.

Récemment, les changements chez WBD ont vu l’effondrement du DCEU, l’annulation de nombreux projets DC prévus et achevés tels que Fille chauve-souris et un scénario Black Adam vs Superman potentiellement long. En plus de cela, la création de DC Studios a vu l’installation de James Gunn et Peter Safran en tant que nouveaux responsables du contenu DC, y compris un redémarrage de la DCU et un plan encore à révéler pour de nouvelles émissions de télévision, films, jeux vidéo et plus encore.

Dans l’ensemble, la perturbation causée par la fusion chez Warner Bros. Discovery a été celle qui a aliéné de nombreux fans, notamment en raison des nombreuses annulations d’émissions populaires sur HBO Max. À partir de maintenant, il y a beaucoup de ponts pour moi réparés avec le public, en particulier en ce qui concerne la DCU, mais peut-être y a-t-il encore plus de ponts à brûler avant que toute sorte de guérison puisse commencer.