HBO Max présente les films classiques de tous les temps !

HBO Max est maintenant disponible en l’Amérique latine et il est venu avec un contenu exclusif qui séduira sûrement une grande partie des amateurs de streaming. Quelques exemples? Amis, Game of Thrones, Harry Potter et l’univers étendu de DC. Un catalogue qui attirera à coup sûr un large public. Mais il ne s’agit pas seulement de succès contemporains. HBO Max a des films classiques prêts à être appréciés. Des succès qui transcendent leur époque et font partie intégrante de l’histoire du cinéma.

De quoi s’agit-il? Il y a près de 60 films, allant des années 30 à la fin des années 70, avec quelques surprises pour les utilisateurs qui ont été informés du contenu de la plateforme. Les classiques de MGM comme Le Magicien d’Oz, Autant en emporte le vent, Singing in the Rain et Ben Hur sont en tête de liste..

Les classiques de HBO Max







Toutes les entrées du catalogue HBO Max ils ont une qualité d’image et de son exceptionnelle, ainsi que la possibilité d’ajouter des sous-titres en espagnol, portugais ou anglais. La plateforme dispose d’une interface claire et précise avec toutes les options à portée de main.

Le contenu? Un réalisateur qui a marqué l’histoire de l’industrie du divertissement a une forte présence dans la liste exclusive, Alfred Hitchcock, Quoi propose 15 titres parmi lesquels se trouvent La psychose, les oiseaux, l’intrigue internationale et l’homme qui en savait trop.

Les productions mettant en vedette le mythique Humphey bogart sont également présents : Casablanca, El Falcón Maltese et El Tesoro de la Sierra Madre, ainsi qu’avoir et ne pas avoir. Le genre du western, présent. Des classiques comme Fort Apache, The Invincible Legion et Rio Bravo, avec John Wayne, ajoutés à La Pandilla Salvaje, ils peuvent être appréciés.

Un autre réalisateur avec une histoire ? L’incontesté Stanley Kubrick somme des classiques comme Spartacus, Lolita, 2001 : Une odyssée de l’espace, Une orange mécanique, Barry Lyndon et The Shining. Un vrai luxe qui s’offre HBO Max à l’arrivée dans la région. Et si on parle de classiques, le film se démarque aussi Est du paradis avec le souvenir James Dean en tant que protagoniste.

La liste est longue et comprend des films comme Bonnie & Clyde, The Legend of the Untamed, Bullit, The Escape, The Electric Horseman et Hell in the Tower. Des présences comme Warren Beaty, Paul Newman, Steve McQueen et Robert Redford Ils sont un véritable cadeau pour les amateurs de cinéma classique.

HBO Max vous avez la possibilité d’utiliser les titres de Warner Bros. et ainsi alimenter davantage les films classiques de son catalogue. Ces premières options présentées à l’arrivée en Amérique latine sont vraiment attractives, mais il y a encore de la place pour ajouter des titres essentiels à une liste pleine de chiffres.