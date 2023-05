HBO Max : Premières hebdomadaires à VOIR : du 29 mai au 5 juin

GARDENA T 200 Turbine escamotable 8203-29

Turbine escamotable T 200 • Superficie d'arrosage Min 80 m² • Superficie d'arrosage Max 200 m² • Portée variable, Ø Min 5 m - 8 m • Filetage - 1/2" female thread • Si nécessaire, la turbine escamotable T 200 peut être combinée aux turbines escamotables T 100 et 380 et à l'arroseur oscillant escamotable R 140 • La portée est réglable de manière variable entre 5 et 8 m pour la surface concernée • Le secteur à arroser peut être réglé avec précision - sans outils - sur la tête d'arrosage entre 25 et 360° • Des surfaces comprises entre de très petits secteurs et un cercle complet peuvent être arrosées • La fonction mémoire permet à l'arroseur de revenir automatiquement au secteur prédéfinit, même si la tête d'arrosage est tournée intentionnellement • Quatre gicleurs de débits différents qui peuvent être sélectionnés de manière pratique en fonction du secteur d'arrosage choisi garantissent un arrosage flexible • Cela est particulièrement important pour un arrosage uniforme avec une utilisation combinée d'arroseurs à secteurs d'arrosage variés • Le filtre anti-saletés intégré permet un fonctionnement ininterrompu • La turbine fiable protégée contre le sable garantit la longévité • L'installation d'un purgeur automatique dans la conduite rend le système d'arrosage résistant au gel>