HBO Max: Pourquoi c’est la meilleure option pour regarder Wonder Woman 1984 et comment ?

Après la sortie en septembre du film « Tenet » de Christopher Nolan, qui a fait chuter les ventes de billets, le studio a hésité à dévoiler un autre film au budget de 200 millions de dollars en pleine pandémie. Pourtant, trois mois seulement après la sortie de « Tenet », qui n’a pas réussi à relancer le cinéma, Warner Bros. a dû prendre une décision concernant le sort de « Wonder Woman 1984 », le dernier blockbuster prévu pour 2020, après que d’autres films importants comme « No Time to Die » et « Soul » aient été reportés ou aient opté pour des débuts en streaming.

À l’approche de la date de sortie de « Wonder Woman 1984 » le jour de Noël, le studio s’était retrouvé entre le marteau et l’enclume..

D’une part, il avait un réalisateur superstar dans Patty Jenkins, qui voulait que la suite de son aventure de super-héros de 2017, « Wonder Woman », ait des débuts éclatants sur grand écran. L’adaptation originale de DC Comics – qui mettait en avant l’héroïne féminine de Gal Gadot – a fait un tabac critique et commercial, générant 820 millions de dollars de ventes de billets dans le monde entier. La suite devrait dépasser le milliard de dollars.

Pourtant, le studio était douloureusement conscient que les cas de coronavirus augmentaient, et non diminuaient, et le fait de voir le virus continuer à augmenter affecter ces plans. La hausse des cas signifiait également que les villes de New York et de Los Angeles allaient probablement doubler leur décision de maintenir les cinémas fermés – dans le cas de « Tenet », Warners a estimé que la perte de ces marchés leur coûtait des dizaines de millions de dollars de revenus.

Mais le studio ne pouvait pas retarder indéfiniment la sortie de « Wonder Woman 1984 ». Le film a été filmé et achevé en 2018, ce qui semble une éternité vu tout ce qui s’est passé ces derniers mois. On avait l’impression que la suite allait se périmer en attendant l’été ou l’automne prochain, quatre ans après la première de « Wonder Woman ». Même avec plusieurs vaccins prometteurs, rien ne garantit que le monde reviendra à une certaine normalité en quelques mois.

Warner Bros. s’est donc retrouvée à peser des options qui auraient été impensables lorsque le studio a donné le premier feu vert à « Wonder Woman 1984 ». Jusqu’à la onzième heure, les cadres supérieurs de Warner Bros. débattaient de la meilleure stratégie de sortie – une combinaison qui permettrait au film de passer dans les salles le jour de Noël tout en faisant un tabac sur HBO Max, le service de streaming par abonnement de sa société mère WarnerMedia. Le studio envisageait sérieusement de donner à « Wonder Woman 1984 » une sortie exclusive en salle, plus courte. Mais au lieu de cela, Warners a pris la décision surprenante de sortir le film le jour même et à la date prévue, ce qui signifie qu’il sera diffusé simultanément dans les salles de cinéma et sur HBO Max le 25 décembre.

Bien que le film ne rapporte pas beaucoup au box-office et qu’il finira probablement par perdre de l’argent – « Wonder Woman » a coûté 200 millions de dollars à réaliser et plusieurs autres millions à commercialiser dans le monde entier – se pencher sur HBO Max est devenu la meilleure option car cela leur a permis de sortir le film en temps voulu tout en promouvant un service de streaming qui a eu du mal à faire des vagues. Les studios rivaux estiment que WarnerMedia, qui est sous pression pour faire de HBO Max un véritable rival de Netflix, avait de sérieuses envies de « Hamilton ». La société a vu le succès que Disney a connu en sautant une sortie en salle pour la comédie musicale Lin Manuel Miranda au profit d’un lancement en streaming l’été dernier, et a voulu faire un coup similaire.

« Ils vont gagner moins d’argent pour le plus grand bien de la construction de HBO Max », a déclaré Rich Greenfield, analyste des médias chez LightShed Partners. « Cela fait passer l’avenir à long terme de la société avant les profits. »

HBO Max est plus cher, avec 15 dollars par mois, contre 7 dollars pour Disney Plus et 9 dollars pour Netflix. Fin septembre, HBO Max comptait environ 9 millions d’abonnés. Disney Plus compte 73 millions d’abonnés dans le monde entier, et Netflix plus de 195 millions dans le monde entier. Une mise en garde importante : le nouveau HBO Max n’est disponible qu’aux États-Unis. Le plus grand problème du streamer en herbe, selon Greenfield, est que 70 % des clients de HBO ont accès à HBO Max sans frais supplémentaires, mais ne se sont toujours pas inscrits pour l’utiliser.

« Il s’agit moins d’attirer de nouveaux abonnés que de faire savoir aux gens que HBO Max existe », a-t-il déclaré. « Il y a des gens qui paient pour HBO Max et qui ne l’utilisent pas. Toute l’initiative consiste à faire connaître HBO Max aux gens ».

WarnerMedia n’a pas caché que la société se concentre désormais sur le streaming, et le lancement de « Wonder Woman 1984 » va certainement attirer des légions de fidèles de la bande dessinée sur HBO Max. (Le nombre d’annulations après l’essai gratuit de sept jours pourrait être une autre question). Mais la société reconnaît toujours l’importance des salles de cinéma, en particulier pour les franchises de blockbusters qui dépendent des recettes du box-office mondial pour faire des bénéfices, et ne voulait pas laisser les multiplexes entièrement à la traîne.

Les chaînes de cinéma, grandes et petites, refuseraient normalement de diffuser un grand film qui fait ses débuts simultanément sur le marché du divertissement à domicile. Au printemps dernier, la plus grande chaîne de salles de cinéma du pays, AMC, a juré de boycotter les films d’Universal après que le studio ait lancé « Trolls World Tour » sur les services de location numérique alors que la plupart des salles étaient fermées en raison de la pandémie.

Mais ces lignes dans le sable ont été emportées par le COVID. Des mois après le début d’une crise sanitaire mondiale qui n’a pas de fin en vue, les exploitants de salles de cinéma luttent pour joindre les deux bouts. S’ils veulent avoir une chance de rester ouverts, ils doivent jouer tout ce qu’ils peuvent.

Mercredi, le PDG d’AMC, Adam Aron, a réagi de manière très différente à la nouvelle selon laquelle « Wonder Woman 1984 » suivait une ligne de conduite similaire à celle de la suite de « Trolls » d’Universal.

« Étant donné que des circonstances atypiques appellent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, et des fenêtres et des stratégies de diffusion atypiques, AMC est tout à fait d’accord avec l’annonce de Warner Brothers », a déclaré M. Aron.

On ne sait pas encore combien de cinémas américains seront ouverts d’ici à ce que « Wonder Woman 1984 » sorte fin décembre. Environ la moitié des cinémas du pays sont fermés. En comparaison, 70 % des salles étaient de nouveau en activité lorsque « Tenet » est sorti en septembre – et ce film a à peine rapporté 50 millions de dollars de ventes de billets au niveau national. Regal, la deuxième plus grande chaîne de salles de cinéma, a choisi de rester fermée et a déjà déclaré qu’elle ne rouvrirait pas de salles pour un seul film. Il lui faudrait une série de nouvelles sorties pour que la réouverture soit une proposition financièrement viable.

A l’étranger, où HBO Max n’est pas disponible, « Wonder Woman 1984 » sortira en salles une semaine plus tôt, le 16 décembre, afin de prévenir le piratage. Contrairement au box-office national, les exploitants de salles de cinéma internationaux, notamment en Chine et au Japon, ont déjà sorti quelques superproductions.

Aux États-Unis, les exploitants sont toujours reconnaissants à Warner Bros. d’avoir pris un pari audacieux en lançant « Tenet » malgré les énormes vents contraires qui se sont abattus sur le box-office. Et ils espèrent que « Wonder Woman 1984 », qui sera diffusé sur HBO Max, sera un film unique, et non le début d’une stratégie de diffusion qui survivra à la pandémie. Une autre raison pour laquelle les cinémas ne sont pas scandalisés est qu’ils devraient recevoir une plus grande part des ventes de billets en échange de la rupture du contrat avec la Warner Bros. Traditionnellement, les studios et les exploitants se partagent les bénéfices à parts égales. Avec « Wonder Woman 1984 », certains grands circuits devraient conserver un pourcentage encore plus important des recettes. Selon des sources familières avec les négociations, les accords n’ont pas été finalisés.

Les exploitants de salles de cinéma ont été rassurés par le fait que le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a affirmé l’engagement de la société en matière d’exposition. « Nous croyons aux salles de cinéma parce que des centaines de millions de fans dans le monde entier apprécient d’aller au cinéma », a-t-il déclaré mercredi.

Ces centaines de millions de fans veulent peut-être voir « Wonder Woman 1984 » dans leur cinéma local, mais la dure réalité de cette pandémie signifie qu’ils devront peut-être se contenter de le regarder dans leur salon à la place.

Comment regarder HBO Max en france ?

Si vous avez entendu parler de HBO Max, je suis sûr que vous êtes impatient de l’essayer. Mais comment ? Le lancement récent de la chaîne de télévision n’est pas encore disponible dans votre pays. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment l’apprécier et que c’est HBO Max France sans aucun problème !

Je vais vous expliquer, au cas où vous ne le sauriez pas, que c’est HBO Max, juste pour que vous sachiez ce que vous manquez. HBO vient de lancer, en mai 2020, le service de streaming HBO Max. Il vise à concurrencer le reste des plateformes comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Et la vérité est qu’il montre la voie !

Vous vous demandez encore ce qu’est HBO Max ? Alors, laissez-moi vous donner quelques bons exemples pour que vous puissiez vous faire à l’idée : Game of Thrones, The Big Bang Theory, Doctor Who, Gossip Girls, South Park… Comme vous pouvez le voir, HBO Max n’a pas seulement la série originale de HBO. En plus du contenu original de HBO, vous trouverez des surprises comme les Looney Tunes de Cartoon Network et Warner Bross et les films de DC Entertainment que vous aimez. En bref, les meilleures séries et les meilleurs films de tous les temps !

Au fait, le prix de HBO Max est de 14,99 dollars par mois. Bien que HBOMax soit un peu plus cher que les autres plateformes de streaming, son contenu est assez prometteur.

Dans quels pays HBO Max est-il disponible ?

Pour l’instant, HBO Max n’est disponible qu’aux États-Unis. Bien que son lancement en Amérique latine soit prévu pour 2021, on ne sait pas encore quand vous pourrez profiter de HBO Max Spain.

Je vous comprends parfaitement. Il est difficile d’attendre HBO Spain. D’autant plus que la plateforme offre déjà 10 000 heures de contenu. Laissez-moi vous dire comment éviter la longue attente !

Comment regarder HBO Max depuis la France ?

La question à un million de dollars : que faire si HBO Max Spain n’est pas encore disponible ? J’aimerais bien voir votre visage quand vous lirez que HBO Max live online vous attend déjà !

Vous avez probablement entendu parler d’un VPN, ou réseau privé virtuel. Un VPN peut, entre autres, vous donner accès à tout le contenu que vous ne pourriez voir que si vous étiez aux États-Unis, y compris HBO Max.

C’est parce qu’un VPN est capable de contourner toutes les barrières géographiques qui vous empêchent de voir HBO Max Spain. Cela semble facile, n’est-ce pas ? Eh bien, ça l’est !

Si vous voulez regarder HBOMax, c’est le seul moyen pour le moment. Continuez donc à lire, car je vais vous recommander les VPN qui vous permettront de profiter de HBOMax France sans vous déplacer de chez vous.

Je vais vous expliquer très simplement comment fonctionne le VPN pour que vous puissiez mieux le comprendre. Les VPN agissent comme un tunnel lorsque vous êtes connecté à l’internet. Ils protègent vos informations afin qu’aucun cyber-espion ne puisse y accéder. Outre, comme vous le savez, le contournement des blocages géographiques, les VPN assurent l’anonymat sur le réseau. Ils rendent votre connexion plus sûre lorsque vous travaillez à domicile ou que vous vous connectez à un réseau wifi public, et vous permettent même de bloquer la publicité. Vous avez déjà vu que pouvoir regarder HBOMax France n’est qu’un de ses nombreux avantages !

Puis-je utiliser un VPN gratuit ?

Par procuration, vous pouvez. Mais faut-il utiliser un VPN gratuit pour regarder HBO Max Spain ? La réponse est clairement non.

Tout d’abord, parce que je doute fort qu’ils travaillent avec HBO Max. Ensuite, parce que vous pourriez compromettre sérieusement votre vie privée. Saviez-vous que de nombreux VPN gratuits utilisent vos données et les vendent à des entreprises ? Vous le savez bien. Mon conseil est qu’il ne vaut pas la peine de prendre le risque d’économiser quatre dollars.

Si vous voulez vraiment faire des économies, ne jouez pas avec la sécurité de vos données et optez plutôt pour la garantie de remboursement de sociétés reconnues comme ExpressVPN et profitez-en pour essayer gratuitement leur service pendant un mois.