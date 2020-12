HBO Max peut être vu sur les appareils Roku: depuis quand

À mesure que le monde avance, les problèmes technologiques et nos habitudes le font également, et c’est pourquoi au cours de la dernière décennie a été l’ère des services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, qui vient d’arriver en Amérique latine. Qui n’allait pas rester derrière c’est HBO, et c’est pourquoi le 27 mai 2020, ils ont présenté HBO Max aux États-Unis, qui compte actuellement environ 13 millions d’abonnés.

Dans le cadre de l’expansion de la plate-forme, ils ont annoncé que HBO Max aura sa distribution sur les appareils Roku à partir de ce jeudi 17 décembreainsi que les PlayStation 4, PlayStation 5, Comcast Xfinity X1 et Flex. Les conditions n’ont pas été divulguées, mais les deux parties ont déclaré qu’elles étaient satisfaites.

+ Qu’est-ce que Roku?

Au cas où vous ne connaissez pas cet outil, Roku est un appareil qui permet le streaming vidéo sur un téléviseur, tel que Apple TV ou Chromecast. Ce n’était pas sans rapport avec les inconvénients, car en 2017, il a été interdit au Mexique en raison de plaintes de la société Cablevisión, qui a souligné que ces appareils transmettaient du contenu illégalement et sans autorisation du droit d’auteur. Cette mesure a été levée en 2018 après avoir déclaré qu’elle empêchait le piratage.







Scott Rosenberg, vice-président des affaires Roku, m’a dit: «Nous sommes ravis de nous associer à HBO Max pour apporter leur incroyable bibliothèque de marques de divertissement emblématiques et leur liste à succès de sorties de cinéma directement à domicile de Roku.« . Pour sa part, le PDG d’Otter Media pour WarnerMedia, Tony Goncalves, a commenté: « Nous innovons et sommes impatients de travailler avec Roku pour tirer parti de nos succès passés. ».

Cette annonce va comme un gant pour les abonnés de Roku, puisque le 25 décembre il sortira ‘Wonder Woman 1984’ sur la plateforme et ils pourront le voir en exclusivité. De plus, ils pourront profiter de l’ensemble de 2021, puisque Warner vient de confirmer que ses grandes premières cette année-là auront lieu HBO Max en même temps que dans les cinémas.